POCO F6 ed F6 Pro arrivano in Italia, e a questo prezzo la concorrenza trema!

POCO ha annunciato quest'oggi due smartphone davvero molto interessanti , come non se ne vedevano da tempo sul mercato. Parliamo di POCO F6 e POCO F6 Pro, che uniscono a caratteristiche tecniche da (quasi) top di gamma un prezzo di lancio assai competitivo, soprattutto con le promo early bird . Mettetevi comodi, che vi raccontiamo tutto!

POCO F6: Caratteristiche Tecniche

La WildBoost Optimization 3.0 promette poi di trasformarlo in uno smartphone da gaming attraverso i suoi algoritmi, e oltre al software c'è anche l'hardware, con l'ultima tecnologia LiquidCool che migliora il flusso di circolazione del vapore e del liquido refrigerante per migliorare la dissipazione del calore.

E al buon hardware che avrete appena letto si aggiunge anche un lettore di impronte digitali sotto allo schermo, e una coppia di speaker stereo , giusto per non farsi mancare nulla.

Non nel senso che sia uno smartphone basilare, anzi: ha tutto ciò che l'utente medio possa desiderare , senza eccedere in nulla, incluso ovviamente anche il prezzo che vedremo a breve.

POCO F6 Pro: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,67" WQHD+ (1.440 x 3.2000 pixel), 120Hz Flow AMOLED DotDisplay, touch sampling rate 2.160Hz, luminosità 700 nit (4000 nit di picco), 100% DCI-P3, dimming 3.840Hz PWM, profondità colore 12 bit, Gorilla Glass 5

: 6,67" WQHD+ (1.440 x 3.2000 pixel), 120Hz Flow AMOLED DotDisplay, touch sampling rate 2.160Hz, luminosità 700 nit (4000 nit di picco), 100% DCI-P3, dimming 3.840Hz PWM, profondità colore 12 bit, Gorilla Glass 5 CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 / 16 GB LPDDR5X

: 12 / 16 GB LPDDR5X Archiviazione : 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Sony IMX882 con OIS, f/1.6, pixel di 2 μm (4-in-1) Grandangolo : 8 megapixel, f/2.2 Macro : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel

: 16 megapixel Connettività : Dual SIM, 5G Sub6G:, Bluetooth 5.3, Dual-Bluetooth, Wi-Fi 7, NFC, IR, GPS

: Dual SIM, 5G Sub6G:, Bluetooth 5.3, Dual-Bluetooth, Wi-Fi 7, NFC, IR, GPS Dimensioni : 160,86 x 74,95 x 8,21 mm

: 160,86 x 74,95 x 8,21 mm Peso : 209 grammi

: 209 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 120W (caricabatterie incluso), 0-100% in 19 minuti

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 120W (caricabatterie incluso), 0-100% in 19 minuti OS : Xiaomi HyperOS

: Xiaomi HyperOS Certificazione: IP54

Con POCO F6 Pro la proverbiale asticella viene ancora alzata.

Il display è infatti da primo della classe, mentre il processore si sposta nella serie di punta di Qualcomm, sebbene non sia quella di ultima generazione, il che ha senz'altro permesso di contenere un po' i costi, ma senza grosse rinunce lato esperienza utente.

Non cambia invece molto il comparto fotografico, con l'aggiunta di un macro che sarà facile dimenticare, mentre invece sia la capacità della batteria che soprattutto la velocità di ricarica non temono concorrenti in questa fascia (e anche oltre).

Peccato per la certificazione che scende a IP54 (niente immersioni per lui), e per il vetro Gorilla Glass 5 e non Victus; sempre presenti invece il lettore di impronte digitali sotto al display e i due speaker, per una buona stereofonia.

Di POCO F6 Pro trovate anche la recensione completa a questo link, mentre qui sotto potete invece guardare il relativo video.