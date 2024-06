Poco M6 debutta in Italia con un prezzo di lancio a sorpresa

POCO ha svelato il suo nuovo POCO M6, lo smartphone che punta a conquistare il pubblico con un buon rapporto qualità/prezzo. Difatti, Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global, ha dichiarato: "POCO M6 supera lo stereotipo secondo cui gli smartphone economici non sono in grado di offrire una grande e completa esperienza di intrattenimento. POCO M6 è la dimostrazione dell'impegno costante del nostro team nell'offrire tecnologie in grado di entusiasmare il pubblico a prezzi sempre più competitivi".