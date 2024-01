POCO vuole mangiarsi la fascia media: 3 nuovi smartphone, 3 ottimi prezzi early bird

POCO, il brand economico di Xiaomi (qui trovate i migliori smartphone in vendita in Italia), ha svelato tre nuovi modelli di fascia media (e medio-bassa), accomunati tutti da un rapporto hardware/prezzo che sembra davvero molto promettente. I tre dispositivi in questione sono POCO X6 Pro 5G, POCO X6 5G e POCO M6 Pro; ricordiamo che POCO divide i suoi dispositivi in tre fasce, ognuna delle quali identificata da una lettera: F indica i top di gamma (di cui l'ultimo modello è POCO F5 Pro), X la fascia media e M la fascia bassa. I tre prodotti lanciati da POCO non sono quindi top di gamma, ma è interessante notare come specifiche tecniche che fino a qualche mese fa avremmo considerato esclusive di un modello flagship, come appunto F5 Pro, adesso si possano trovare anche sui nuovi telefoni della serie X. Vediamo quindi in dettaglio i tre nuovi smartphone di POCO, che vi raccontiamo qui sotto.

POCO X6 Pro

Per X6 Pro (e suo "fratello minore" X6), POCO ha lanciato lo slogan A new SPEED-CIES. Il gioco di parole tra speed (velocità) e species (specie) non funziona in italiano, ma poco importa: l'obiettivo dell'azienda era proprio di sottolineare il traguardo raggiunto dalla fascia media in termini di prestazioni. X6 Pro ha al suo interno un nuovo chip, al suo debutto mondiale: parliamo del MediaTek Dimensity 8300-Ultra, realizzato con processo costruttivo a 4nm. È effettivamente piuttosto raro trovare un chip a 4nm sulla fascia media, e POCO fa vanto dei benchmark di AnTuTu raggiunti dai suoi dispositivi: in questo caso, 1.464.228. Tenendo sempre bene a mente che i benchmark lasciano il tempo che trovano, è innegabile che X6 Pro sia un dispositivo effettivamente molto performante, specialmente considerando la fascia di prezzo. È un dispositivo indirizzato anche (ma non solo) ai gamer, anche grazie alla capacità di mantenere basse le temperature grazie al raffreddamento con camera di vapore (la stessa di F5 Pro). Di seguito un elenco completo delle specifiche tecniche. Caratteristiche tecniche POCO X6 Pro Schermo : 6.67"CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay, refresh rate fino a 120Hz, instant touch sampling rate 2160Hz, luminosità di picco a 1800 nits, Corning Gorilla Glass 5

: 6.67"CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay, refresh rate fino a 120Hz, instant touch sampling rate 2160Hz, luminosità di picco a 1800 nits, Corning Gorilla Glass 5 CPU : MediaTek Dimensity 8300-Ultra (octa core con velocità fino a 3,35 Ghz)

: MediaTek Dimensity 8300-Ultra (octa core con velocità fino a 3,35 Ghz) GPU : Mali G615

: Mali G615 RAM : 8 GB / 12 GB LPDDR5X con memory extension 3.0

: 8 GB / 12 GB LPDDR5X con memory extension 3.0 Memoria interna : 256 GB / 512 GB UFS 4.0

: 256 GB / 512 GB UFS 4.0 Fotocamere posteriori : Principale : 64 MP con OIS Grandangolare : 8 MP Macro : 2 MP

: Fotocamera frontale : 16 MP

: 16 MP Sicurezza : AI Face unlock, lettore di impronte digitali sotto il display

: AI Face unlock, lettore di impronte digitali sotto il display Connettività : Dual SIM, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC, IR

: Dual SIM, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC, IR Audio : doppi speaker

: doppi speaker Dimensioni : 160,45 x 74,34 x 8,25 mm

: 160,45 x 74,34 x 8,25 mm Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 67W (caricabatteria incluso in confezione)

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 67W (caricabatteria incluso in confezione) Peso: 186 g Uscita e prezzo POCO X6 Pro è in vendita solo online su Mi.com e Amazon, con un'interessantissima promo di lancio che sarà attiva fino al 17 gennaio, salvo esaurimento scorte. I costi sono i seguenti: POCO X6 Pro 8GB / 256 GB: 349,90€

POCO X6 Pro 12GB / 512 GB: 419,90€ con promo di lancio a 379,90€

POCO X6

Si prosegue con POCO X6, che condivide col fratello maggiore molte specifiche (come display e fotocamere), ma in questo caso cambia il chip, che è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (e il relativo punteggio AnTuTu, in questo caso di 640170). Di seguito le caratteristiche complete: Caratteristiche tecniche POCO X6 Schermo : 6.67"CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay, refresh rate fino a 120Hz, instant touch sampling rate 2160Hz, luminosità di picco a 1800 nits, Corning Gorilla Glass 5

: 6.67"CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay, refresh rate fino a 120Hz, instant touch sampling rate 2160Hz, luminosità di picco a 1800 nits, Corning Gorilla Glass 5 CPU : Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 (octa core con velocità fino a 2,4 Ghz, processo costruttivo a 4nm)

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 (octa core con velocità fino a 2,4 Ghz, processo costruttivo a 4nm) GPU : Adreno 710

: Adreno 710 RAM : 8 GB / 12 GB LPDDR5X, con memory extension 3.0

: 8 GB / 12 GB LPDDR5X, con memory extension 3.0 Memoria interna : 256 GB / 512 GB UFS 2.2, espandibile fino a 1TB

: 256 GB / 512 GB UFS 2.2, espandibile fino a 1TB Fotocamere posteriori : Principale : 64 MP con OIS Grandangolare : 8 MP Macro : 2 MP

: Fotocamera frontale : 16 MP

: 16 MP Sicurezza : AI Face unlock, lettore di impronte digitali sotto il display

: AI Face unlock, lettore di impronte digitali sotto il display Connettività : Dual SIM, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC, IR

: Dual SIM, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC, IR Audio : doppi speaker

: doppi speaker Dimensioni : 161,1 x 74,95 x 7,98 mm

: 161,1 x 74,95 x 7,98 mm Batteria : 5.100 mAh con ricarica rapida a 67W (caricabatteria incluso in confezione)

: 5.100 mAh con ricarica rapida a 67W (caricabatteria incluso in confezione) Peso: 179 g Uscita e prezzo POCO X6 è in vendita solo online su Mi.com e Amazon, e anche in questo caso non manca la promo di lancio, valida fino al 17 gennaio (salvo esaurimento score). I costi sono i seguenti: POCO X6 8GB / 256 GB: 299,90€

POCO X6 12GB / 256 GB: 329,90€ con promo di lancio a 289,90€

POCO X6 12GB / 512 GB: 369,90€ con promo di lancio a 329,90€

POCO M6 Pro

Chiude il trittico POCO M6 Pro, il più economico della nuova famiglia di medio gamma, che presenta comunque specifiche tecniche molto interessanti (alcune delle quali condivise anche con gli altri due, come il sistema di fotocamere e la ricarica rapida a 67W).