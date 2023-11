POCO X6 Pro sarà un notevole passo avanti: ce lo suggerisce un Redmi atteso a minuti

Mancano pochi minuti all'evento di Xiaomi che vedrà il lancio dei nuovi telefoni della serie Redmi K70 (K70, K70 Pro e K70E), che a quanto pare daranno anche il via almeno a uno dei rebrand che tanto confondono gli appassionati.

Secondo quanto trapelato da Thailandia e India, infatti, il Redmi K70E, che insieme ai suoi fratelli maggiori è stato oggetto di diverse anticipazioni online direttamente da parte del produttore, verrà lanciato a livello globale sotto il nome di POCO X6 Pro.

La notizia sarebbe confermata dal numero di modello, apparso sul sito dell'ente certificatore locale, NBTC. Come scoperto infatti dal sito TheTechOutlook, POCO X6 Pro è stato certificato con il numero di modello 2311DRK48G, mentre un modello con numero simile, 2311DRK48I, è stato certificato dal BIS, l'ente certificatore indiano.

Ma questo numero di modello, questa volta 2311DRK48C, è stato associato anche a un altro dispositivo, proprio Redmi K70E, il che ci conferma come si tratti dello stesso telefono.

Ma non solo, sappiamo che Xiaomi e i suoi vari sottomarchi hanno sempre usato il suffisso "G" nei numeri di modello per rappresentare i dispositivi rilasciati a livello globale, la "I" per l'India e la "C" per la Cina.