Curiosi di scoprire i podcast più ascoltati dagli utenti Apple? Ecco tutte le classifiche"

I podcast rappresentano un contenuto sempre più amato dagli utenti. In tal senso, tra le piattaforme maggiormente utilizzate rientra Apple Podcasts, che include milioni di programmi in grado di coprire qualsiasi argomento. Inoltre, sono offerti anche migliaia di podcast premium: in questo modo, i fan e le fan che vogliono godersi al meglio il proprio show preferito possono trovarlo e ascoltarlo facilmente su iPhone, iPad e Mac, o su Apple Watch con un paio di AirPods.

Nella giornata odierna, 29 novembre, Apple ha reso noto i podcast più popolari del 2023, condividendo le classifiche locali per quasi 100 Paesi e territori. In particolare, le ultime classifiche saranno disponibili nel pannello Scopri fino alla fine dell'anno e comprendono i top podcast in assoluto, i nuovi show più ascoltati che hanno debuttato quest'anno, i più seguiti, le puntate e i programmi più condivisi, e i più popolari fra i canali gratuiti e in abbonamento (il programma dell'anno, invece, verrà annunciato martedì 5 dicembre).

Prima di passare alle classifiche, Apple ha evidenziato che gli ascoltatori e le ascoltatrici in più di 15 mercati possono scoprire Shows We Love, una raccolta selezionata di serie narrative ed episodiche particolarmente apprezzate dal pubblico quest'anno.