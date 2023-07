I podcast su YouTube Music escono dai confini degli Stati Uniti

I podcast su YouTube appaiono come una nuova scheda in alto, insieme ai cinque filtri relativi all'umore. Toccandola, accederete a un feed con Episodi raccomandati , Continua ad ascoltare , I tuoi spettacoli e le categorie come Gioco, Commenti politici e altro.

Finalmente i podcast su YouTube Music (ecco diversi modi per ascoltare i podcast ) stanno per arrivare anche da noi. Dopo averli lanciati ufficialmente in aprile negli Stati Uniti , Google ha infatti iniziato da ieri a proporre agli utenti di Brasile e Canada la nuova funzione (a proposito, sapete come registrare un podcast ?).

Nella scheda Raccolta troverete una playlist automatica con i Nuovi episodi dai vostri spettacoli preferiti a cui siete iscritti e gli Episodi per dopo.

In generale, l'aspetto è proprio come quello delle canzoni, con la grafica del podcast a sinistra e l'elenco degli episodi. Toccando sull'episodio potete vederne la descrizione e scegliere se salvarlo per dopo toccando il pulsante del segnalibro. In alternativa, potete toccare il pulsante per scaricare l'episodio per l'ascolto offline.

La schermata Ora in esecuzione (Now Playing) mostra la possibilità di andare indietro di 10 secondi e avanti di 30 secondi, oltre a impostare la velocità di riproduzione e il timer di sospensione. Toccando Testo vedrete il testo del podcast, come nelle canzoni.