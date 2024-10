Pokémon Pocket è disponibile gratuitamente su Android e iOS. Occhio però, è un tunnel da cui è difficile uscire

Lo avevamo provato in anteprima a fine settembre, e come annunciato da Nintendo è disponibile a partire dal 30 ottobre. Stiamo ovviamente parlando di GCC Pokémon Pocket, un nuovo gioco per Android e iOS incentrato sul gioco di carte collezionabili. Anzi, a dirla tutta è più incentrato sul collezionare che sul giocare, e The Pokémon Company non ne ha mai fatto un segreto. Sin dal suo annuncio, era chiaro che era stato speso un grande sforzo creativo per renderlo un hub per collezionisti, offrendo al contempo la possibilità di partecipare a partite rapide con le dinamiche classiche del gioco di carte che tutti conosciamo. Vediamo quindi nel dettaglio come funziona e perché rischia di essere un tunnel da cui potrebbe essere difficile uscirne.

Fra tempi di attesa e abbonamenti

Pokémon Pocket sulla carta è un gioco mobile confezionato da Dio. La rappresentazione delle carte, le animazioni, la libreria, il sistema di gioco "tascabile" e super ottimizzato: è tutto perfetto. O quasi... La realtà dei fatti è che come tutti i giochi free-to-play, anche Pokémon Pocket sfrutta delle dinamiche che non tutti apprezzeranno. Giusto per farvi capire cosa intendiamo, vi basti sapere che la modalità Lotta, quella che permette di sfidare CPU o altri giocatori con mazzi di carte precostruiti, è inizialmente bloccata. Dovete raggiungere con il vostro account il livello 3. E come lo si raggiunge? Sbustando carte con la stessa gioia con cui lo fa Dario Moccia. Tutto molto bello: peccato che di base potreste non riuscire ad avere abbastanza "energia" per aprire il numero sufficiente di buste necessario ad arrivare al livello 3. E i tempi di attesa sono molto lunghi. Qui entra in gioco l'abbonamento.

In realtà un abbonamento come quello incluso in Pokémon Pocket può avere anche senso. Il concetto di fondo è che pagando 10€ al mese si ha tutta una serie di vantaggi che permettono, fra le altre cose, di aprire più buste di espansione e di sbloccare contenuti altrimenti non ottenibili. Attivando il Pass Premium si attivano le missioni premium, con un tipo di valuta nuova, più attività e collezionabili speciali. E 10€ al mese è una cifra decisamente migliore di quella che prevedono tanti altri giochi free-to-play che spesso, per rimanere al passo con gli altri giocatori, richiedono investimenti veramente pesanti e quasi senza senso. Qui si potrebbe aprire una gigantesca parentesi di come tanti videogiochi mobili siano simil "slot machine" ben mascherate, ma ne parleremo prossimamente in un articolo dedicato. Sta di fatto che le prime due settimane di questo abbonamento "Pass Premium" sono gratuite, ed è lo stesso gioco con un banner dedicato a consigliare di disattivarlo al termine delle due settimane se non si vuol vedere scalare i soldi dalla carta.

Dopo un po' di peripezie si riesce insomma a sbloccare la modalità Lotta, ma non è quello il cardine del gioco. Se volte giocare a GCC Pokémon dovrete rivolgere la vostra attenzione a GCC Pokémon Live (che però ha una poco invidiabile media voto di 2.4 stelle su 5) o alla versione cartacea. Il tutto qui è più incentrato sul collezionare le carte, sullo sbloccare nuove animazioni per quelle già presenti in collezione e così via in un tripudio di tasti Ok, sbustamenti e tempi di attesa. Niente di nuovo, e ripeto, è confezionato in modo impeccabile, esattamente come ci si aspetterebbe da Nintendo e The Pokémon Company. Ma è bene sapere a cosa si va incontro, soprattutto se avete intenzione di farlo giocare a bambini e adolescenti.

Download

GCC Pokémon Pocket è disponibile al download gratuito sul Play Store di Google per Android e sull'App Store di Apple per iOS e iPadOS. Occhio in quest'ultimo caso, non è esattamente un gioco da iPad, è più pensato per smartphone. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Caratteristiche salienti

Apertura delle buste virtuali : i giocatori hanno la possibilità di aprire fino a due buste di espansione gratuite al giorno. La funzione di "pesca misteriosa" consente inoltre di ottenere casualmente una carta scelta dalle buste aperte da giocatori di tutto il mondo, offrendo carte in lingue diverse tra quelle disponibili.

: i giocatori hanno la possibilità di aprire fino a due al giorno. La funzione di "pesca misteriosa" consente inoltre di ottenere casualmente una carta scelta dalle buste aperte da giocatori di tutto il mondo, offrendo carte in lingue diverse tra quelle disponibili. Collezione di carte : i giocatori possono raccogliere carte con illustrazioni classiche o esclusive create per Pokémon Pocket, inclusi effetti visivi digitali, come la parallasse, che dona profondità e le innovative "carte immersive" per un'esperienza visiva più coinvolgente.

: i giocatori possono raccogliere carte con o esclusive create per Pokémon Pocket, inclusi effetti visivi digitali, come la parallasse, che dona profondità e le innovative "carte immersive" per un'esperienza visiva più coinvolgente. Personalizzazione della raccolta : il gioco consente di personalizzare la propria collezione digitale con bacheche, album virtuali e speciali effetti per le carte. I mazzi possono essere arricchiti con accessori, come tabelloni, bustine protettive e monete, per creare uno stile unico.

: il gioco consente di personalizzare la propria con bacheche, album virtuali e speciali effetti per le carte. I mazzi possono essere arricchiti con accessori, come tabelloni, bustine protettive e monete, per creare uno stile unico. Combattimenti semplificati: le regole sono adattate ai dispositivi mobili per battaglie più rapide e accessibili. L'app include opzioni come la modalità di lotta automatica, mazzi preimpostati e costruzione automatica, per permettere anche ai principianti di lottare senza difficoltà.