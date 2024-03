Reggetevi forte, forse abbiamo il successore di Pokémon GO, e (fortunatamente?) non ha a che vedere con la realtà aumentata

Nel 2016 e anche nei primi anni successivi al lancio, Pokémon GO è stato un fenomeno globale incredibile, tale da smuovere decine di milioni di giocatori e da far parlare di sé in lungo e in largo. A dirla tutta forse è proprio da Pokémon GO che sui dispositivi mobili non si è più registrato un successo del genere. Forse solo Genshin Impact ha fatto parlare tanto di sé, abbastanza comunque da permettere agli sviluppatori di guadagnare centinaia di milioni di dollari e da meritare edizioni speciali di smartphone e un fumetto dedicato.

Ma stiamo sviando. Per tornare sui binari, qualche giorno fa The Pokémon Company ha annunciato un nuovo gioco di carte collezionabili basato ovviamente sulle sue celebri creature virtuali. Il gioco in questione si intitola Pokémon Pocket e, almeno per il momento, sembra essere pensato esclusivamente per dispositivi mobili.

