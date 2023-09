La nuova I-2 è così premium da stravolgere il concetto di Polaroid, anche nel prezzo

E se l'azienda che vediamo ora non è più quella storica fondata da Edwin H. Land nel 1937 e fallita con l'avvento della fotografia digitale, nondimeno lo spirito che la anima è sempre lo stesso, e ora con coraggio propone un apparecchio ambizioso, ricco di contenuti ma anche di debolezze, Polaroid I-2 . Che per molti aspetti sono la rappresentazione perfetta del marchio.

Caratteristiche tecniche

L'autofocus viene regolato con un sensore LiDAR in grado di rilevare con precisione la distanza dal soggetto e regola automaticamente l'obiettivo, garantendo una messa a fuoco accurata anche in scene difficili con condizioni di luce elevata o scarsa.

Il sistema a tre obiettivi con messa a fuoco automatica continua è in grado di realizzare gli scatti più nitidi di qualsiasi altra fotocamera istantanea Polaroid a pellicola, mentre l'ampia apertura del diaframma garantisce una straordinaria profondità di campo.

La nuova Polaroid I-2 è dotata di soluzioni tecniche molto interessanti, quasi blasfeme per una Polaroid. In un corpo che mantiene lo stile inconfondibile delle macchine fotografiche del marchio, troviamo soluzioni premium che mostrano ambizioni ben superiori.

L'artista Coco Capitán infatti descrive la I-2 uno strumento creativo in grado di produrre scatti unici "anche se non sempre è possibile prevedere l'aspetto della foto".

La scheda tecnica della nuova Polaroid I-2 è in grado di raccontare solo una parte della sua storia, che forse si riesce ad afferrare meglio nella campagna di lancio, chiamata appropriatamente "Imperfectionists", e nelle parole di una delle testimonial.

La I-2 è però soprattutto la prima fotocamera analogica Polaroid con controlli manuali integrati, che consentono di impostare le sei modalità di ripresa, flash, distanza dall'oggetto, velocità otturatore, apertura e valore dell'indicatore dell'esposimetro.

Il tutto comunicato nel display del mirino e nello schermo OLED esterno.

Infine, Polaroid I-2 è la prima fotocamera istantanea compatibile con le pellicole i-Type, 600 e SX-70, oltre a essere dotata di connettività Bluetooth per comunicare con l'app proprietaria per aggiornare il firmware e comandare la fotocamera a distanza.

Gli scatti che vedete in galleria sono appunto quelli degli artisti a cui si è rivolta Polaroid per la sua campagna Imperfectionists, Coco Capitán, Kotori Kawashima e Max Siedentopf, e che rendono in pieno lo spirito di questo progetto.