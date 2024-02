Il fascino di un Polestar Phone: trapelano i primi dettagli

Questi non arrivano come un fulmine a ciel sereno. Alla fine dello scorso anno abbiamo parlato di come Polestar e Meizu si sarebbe unite per lo sviluppo di uno smartphone dalle grandi ambizioni . E dall'immagine che troviamo in basso ci accorgiamo che il vociferato Polestar Phone è stato scovato nel database Google Play .

Il sensore principale dovrebbe avere una lunghezza focale equivalente di 23 mm e un'apertura f/1.9. Ci sarà anche un teleobiettivo con lunghezza focale equivalente a 70 mm e un obiettivo ultragrandangolare con apertura f/2.4. Si parla di un dispositivo di fascia alta, e allora possiamo aspettarci un processore della famiglia Snapdragon 8 di Qualcomm.

Ancora non conosciamo dettagli su quando arriverà questo Polestar Phone. Finora i rumor emersi in rete non sono particolarmente fiduciosi in un debutto in Europa. Sembra probabile che verrà lanciato in esclusiva per il mercato cinese, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.