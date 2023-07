La polizia non vuole che Twitter cambi nome

Oggi vi parliamo però di un fatto curioso proprio collegato a questo cambio di identità: in una delle sedi principali di Twitter, a San Francisco negli Stati Uniti, era in corso il cambio del logo sull'edificio che ospita la sede, fin quando non è arrivata la polizia a fermare tutto .

Quest'ultimo periodo è molto intenso all'interno del panorama dei social network , soprattutto per Twitter . Dopo l'approdo di Threads , suo rivale praticamente dichiarato, il noto social network ha avviato una sorta di rivoluzione in termini di identità.

Come riportato da un quotidiano locale, la polizia sarebbe giunta sul posto nel momento in cui era in corso la rimozione del vecchio logo per mezzo di una gru con un operatore, a seguito di una segnalazione per chiusura non autorizzata della strada.

In realtà all'arrivo della polizia non vi era più nessuna chiusura della strada, quindi nessuna trasgressione da contestare.

Il risultato è che il vecchio logo di Twitter è stato rimosso solo in parte, con parte finale che è rimasta ancora sull'edificio. Probabilmente il tutto è stato fermato perché ci si è resi conto che non tutte le autorizzazioni erano state richieste, aspettiamoci che l'opera di rimozione verrà completata nei prossimi giorni.