PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR: stile e tecnologia in uno smartphone

Durante l'evento odierno tenutosi a Lipsia in Germania, HONOR ha annunciato finalmente l'uscita sul mercato italiano dell'atteso HONOR Magic V2. Lo scenario del Porsche Experience Center però è stato anche il palcoscenico per il lancio di un prodotto che unisce tecnologia ed eleganza: il PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR. Questo smartphone pieghevole vuole rappresentare il perfetto connubio tra l'avanguardia tecnologica di HONOR e l'iconico design automobilistico di Porsche.

Il PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR si ispira al design aerodinamico e alla potenza simbolica della Porsche 911. La scelta del colore Porsche Agate Grey, unita alle linee nette e precise (come quelle del cofano dell'ultima iterazione della 911), evoca l'immagine di una vettura sportiva pronta a sfrecciare sulle strade. Un altro elemento che caratterizza in modo distintivo questo smartphone è il NanoCrystal Shield, che viene definito come uno "scudo" antigraffio a protezione del display. Si tratta di una novità nel settore degli smartphone, che garantisce una resistenza ai graffi dieci volte superiore rispetto ai materiali tradizionali e una durezza paragonabile a sette nella scala di Mohs (chissà se verrà messo alla prova in un test di resistenza).