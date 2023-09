La porta USB-C non arriverà sugli AirPods ed AirPods Max prima del 2024

Apple avrebbe in mente di implementare una porta USB-C sugli AirPods standard e sulla variante Max direttamente nel 2024: è questa l'ultima notizia diffusa da Bloomberg. Secondo questo articolo, infatti, questa porta, che sostituirà quella di tipo Lightning, debutterà questo autunno soltanto sulla variante Pro, che farà compagnia ai nuovi iPhone 15: dunque gli utenti che sceglieranno questi prodotti potranno caricare sia lo smartphone che gli auricolari con lo stesso cavo.

Per le altre due varianti, invece, occorrerà attendere l'anno prossimo. Inoltre, sempre secondo Mark Gurman di Bloomberg, i nuovi AirPods Pro potrebbero beneficiare di altre importanti inedite funzionalità hardware. Ovviamente, anche in tal senso si cercano ulteriori conferme, tuttavia sembra piuttosto strano che Apple non sia stata in grado di prevedere una custodia dotata di USB-C per la variante standard degli AirPods, soprattutto perché si tratta di una delle più vendute.