ASUS e Intel svelano i nuovi portatili a tutta AI: Zenbook, Vivobook, ExpertBook e NUC

ASUS ha portato a IFA 2024 la sua nuova serie di portatili con processori della gamma Intel Core Ultra 200V, quelli che fanno parte della nuova era PC Copilot+. Le potenzialità di questi prodotti sono davvero enormi, grazie alla nuova architettura in grado di sfruttare al meglio l'intelligenza artificiale e l'efficienza energetica. Tra i tanti modelli, però, è facile perdersi, dunque ecco in poche parole tutto quello che dovete sapere.

ASUS Zenbook S

Cominciamo la nostra carrellata con i protagonisti assoluti della nuova serie di portatili ASUS, i bellissimi Zenbook S serie 5000. I modelli proposti sono due, Zenbook S 14 (UX5406) da 14" e Zenbook S 16 (UX5606) da 16". Il design colpisce: entrambi i modelli sono sottili e leggeri, con un rivestimento in materiale ASUS Ceraluminum per la scocca superiore che fornisce una sensazione molto bella sia per la vista che per il tatto. Il display è un elegante Lumina OLED 3K a 120 Hz ad alte prestazioni, mentre all'interno della scocca è nascosto il processore Intel Core Ultra 9 (Serie 2), nuovo flagship di casa Intel con grafica integrata Iris Xe2 e NPU da 48 TOPS per l'AI. Il costo di partenza per Zenbook S 14 è pari a 1.399€ con disponibilità già attiva in tutto il mondo. Ci sono diverse configurazioni e colorazioni tra le quali scegliere.

ASUS Vivobook

Ancora più ampia la gamma ASUS Vivobook, che include tre modelli: uno della serie S e due Flip. In questo caso si tratta di portatili dal design meno estremo rispetto ai leggerissimi Zenbook, sebbene le prestazioni siano di alto livello e la versatilità sia ancora più elevata. Il nuovo Vivobook S 14 (S5406SA) è pensato per la produttività ed è ottimo per gli studenti. Monta un display 16:10 3K 120 Hz da 14" e un processore Intel Core Ultra 7 (Serie 2) con una NPU da 47 TOPS. La batteria da 75 Wh dovrebbe garantire un'autonomia estrema, fino a ben 27 ore. Il prezzo parte da 1.299€ con disponibilità da ottobre. Vivobook 14 Flip (TP3407) e Vivobook 16 Flip (TP3607) hanno un hardware molto simile, ma con uno schermo che si piega a 360°. Sono perfetti per chi vuole un notebook che possa diventare anche un tablet all'occorrenza, con supporto per la penna ASUS Pen 2.0 che ne aumenta la versatilità. Purtroppo non sappiamo i prezzi per questi modelli.

ASUS ExpertBook P

Se volete dei portatili da professionisti ma che non costino troppo, la serie ExpertBook P è quella a cui dovete puntare. Sono tanti i modelli che ne fanno parte, divisi in tre diverse serie: ExpertBook P1 (P1403/P1503), ExpertBook P3 (P3405/P3605) e ExpertBook P5 (P5405). L'aspetto estetico è sicuramente meno curato delle serie Zenbook e Vivobook, ma non manca tanta sostanza. Anche in questo caso troviamo, infatti, i processori Intel Core Ultra (Serie 2), la NPU integrata e i servizi AI preinstallati. Tutti i modelli saranno lanciati sul mercato a ottobre, con diverse configurazioni disponibili. Per i prezzi si parte da 599€ per ExpertBook P1 e da 999€ per ExpertBook P5. Nessuna cifra indicata, invece, per quanto riguarda ExpertBook P3.

ASUS NUC 14 Pro AI

Chiudiamo in bellezza con il piccolo NUC 14 Pro AI, erede del modello che abbiamo recensito pochi mesi fa. Cambia un po' il design, più tondeggiante, ma soprattutto si aggiorna l'hardware interno, ora basato su un processore Intel Core Ultra 9 (Serie 2). Il suffisso AI alla fine del nome suggerisce che questo sia un mini PC pensato proprio per sfruttare al meglio tutte le applicazioni per l'intelligenza artificiale: grazie alla potenza combinata di CPU, GPU e NPU si raggiungono ben 120 TOPS totali. Sono supportate anche le certificazioni e i servizi professionali, per garantire il massimo della compatibilità con qualsiasi tipo di piattaforma professionale.

Altre novità da IFA 2024