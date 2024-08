Il motivo? Pubblicità , ovviamente: scopriamo tutti i dettagli, avvertendo che la novità non è ancora ampiamente disponibile per tutti gli utenti o in tutte le regioni (a proposito, sai come aggiornare le app dal Play Store ?).

Una novità non ancora presente in tutte le regioni

Gli utenti interessati dalla novità vedranno quindi una finestra pop-up con la scritta:

Vuoi vedere le raccomandazioni locali in Google Play? Play può utilizzare la posizione del tuo dispositivo per consigliare app, offerte e altri contenuti locali rilevanti nella tua zona

A questo punto si può negare l'accesso alla posizione, toccando la voce No, grazie (più in piccolo), oppure concederla toccando il pulsante in evidenza Continua.

A questo punto apparirà una finestra pop-up di sistema per concedere l'accesso alla posizione, ma come si vede dall'immagine è solo approssimativa e non precisa.

Potete decidere se concedere l'accesso solo una volta o mentre si usa l'app, ma immaginiamo che nel primo caso vi verrà riproposta la richiesta al successivo accesso al Play Store.

Google spiega come "la tua posizione approssimativa può essere utilizzata in determinate regioni per far rispettare le linee guida locali su contenuti e distribuzione". Inoltre viene specificato che "Fornire l'accesso a Google Play alla tua posizione approssimativa non influirà sull'impostazione del tuo paese di Google Play".

Se doveste cambiare idea, potete sempre disattivare l'accesso alla posizione dalle impostazioni del Play Store, aprendo l'app, toccando la vostra icona di profilo in alto a destra e selezionando Impostazioni.

Ora toccate la voce Generali e sotto apparirà una nuova voce Usa la posizione del dispositivo, con un interruttore che potete disattivare.

Al momento la nuova richiesta, simile a quanto avviene per l'App Store su iOS, è apparsa in alcune regioni e per alcuni utenti.

Le immagini vengono da 9to5Google, e non sappiamo se sia in via di distribuzione anche in Italia. La versione del Play Store in cui è stata osservata è la 42.127, ma noi per esempio non l'abbiamo vista.