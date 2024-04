A breve potreste guadagnare ancora di più con Google Opinion Rewards

Non solo sondaggi e scontrini: tra poco potreste poter collegare anche il vostro account Gmail su Google Opinion Rewards per ricevere ancora più crediti

Se a voi non bastano mai i crediti Play Store che ricevete tramite Google Opinion Rewards (ecco come guadagnare usandolo), la GrandeG non è mai sazia dei vostri dati, e sta lavorando a un nuovo modo per compensarvi: un collegamento a Gmail. La novità, avvistata da AssembleDebug, consentirà di inviare gli scontrini dei nostri acquisti tramite l'app di Google: ecco come funziona.

Come usare Gmail per ottenere crediti Google Play

Ricordiamo che con Google Opinion Rewards potete ricevere del credito da usare sul Play Store per acquistare app, film, libri o altro semplicemente rispondendo ai sondaggi proposti. Da luglio 2023, potete anche inviare i vostri scontrini per gli acquisti effettuati nei negozi semplicemente scannerizzandoli dall'interno dell'app, ma come fare per quelli digitali? Ecco che viene in aiuto la novità scoperta da AssembleDebug.