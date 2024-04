Poste Italiane esige l'accesso a un sacco di dati personali: se glieli neghi le sue app non funzionano più

Proteggi il tuo dispositivo?

Il messaggio di cui parliamo ha un titolo ovviamente rincuorante: "proteggi il tuo dispositivo". Proprio questo porta a considerarlo uno dei tanti avvisi che spesso le app bancarie rivolgono ai propri utenti, ma in realtà è qualcosa di diverso. Le app di Poste vogliono l'accesso ai dati di utilizzo del telefono, e il perché c'è più o meno scritto nella nota stessa.

Al fine di prevenire potenziali frodi e assicurarti un'esperienza ancora più sicura nell'utilizzo delle sue applicazioni, Poste Italiane introduce un nuovo presidio di sicurezza. Clicca sul bottone "Vai alle impostazioni" e autorizza lApp Poste Italiane ad accedere ai dati per rilevare la presenza di eventuali software dannosi. La funzionalità è obbligatoria, attivala subito. In assenza di tale autorizzazione hai a disposizione un numero massimo di 3 accessi dopo i quali non ti sara più possibile accedere ed operare in app.

Questo è il messaggio di Poste Italiane (l'enfasi è nostra - NdR). In pratica l'azienda ha deciso di porre in essere nuove norme di sicurezza, al fine di rilevare la presenza di software dannosi all'interno del telefono.

L'intento è nobile, per quanto non si tratti di una funzione strettamente legata all'applicazione stessa (fino a prova contraria le app di Poste Italiane non sono antivirus / antimalware), e che quindi non tutti gli utenti potrebbero volere. Il punto però è proprio questo: non potete scegliere.

Come dice chiaramente il messaggio, la funzione è obbligatoria. Potete non concedere subito il permesso richiesto, ma dopo il terzo accesso all'app dovrete farlo per forza, oppure semplicemente l'app non si avvierà.

Gli screenshot qui sotto mostrano infatti cosa cambia dopo il terzo accesso: non c'è più il pulsante "non ora".

Proprio questa forma di obbligo è quella che stona di più, anche perché non è che Poste sia proprio chiarissima su quali dati raccoglierà e perché.