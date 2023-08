Postel attaccato dagli hacker: chiesto un riscatto di 500mila dollari

Il sito di Postel spa, società del gruppo Poste Italiane, è stato vittima di un attacco informatico da parte del gruppo hacker Medusa Locker. L'episodio si è verificato ieri, 15 agosto, quando il gruppo ha rivendicato l'azione pubblicato un conto alla rovescia di 8 giorni: se il riscatto di 500.000 dollari non verrà pagato, Medusa incomincerà a pubblicare i dati sul suo sito. Dal canto suo, Postel ha scoperto l'attacco, rilasciando una nota in cui spiega che "A fronte delle attività anomale sono state tempestivamente avviate le necessarie attività di verifica, al fine di individuare i potenziali impatti sui sistemi e intraprendere le opportune e conseguenti azioni di mitigazione e di ripristino dell'operatività".

Entrando nello specifico, attualmente sembrano interessati soltanto i dati interni all'azienda. Tra l'altro, almeno parzialmente, sono stati ripristinati i servizi e si sta lavorando per sanare l'intero sistema. Contestualmente, è stata avviata un'azione al fine di verificare la disponibilità degli archivi di backup dei sistemi: "Si precisa che allo stato attuale si è proceduto al ripristino parziale di alcuni sistemi, in particolare dei sistemi business critical. L'estromissione dai sistemi di Postel dell'attore malevolo è avvenuta prontamente in prossimità del rilevamento delle attività anomale stesse. Nel caso ci fossero ulteriori aggiornamenti, sarà nostra cura tenere informati tutti gli stakeholder in ordine alle informazioni necessarie a tutelare i loro interessi".