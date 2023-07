PosteMobile, da fine agosto aumenti mensili di 1 euro

Difatti, i clienti interessati hanno ricevuto il seguente SMS : "Messaggio informativo di modifica contrattuale: il canone del tuo piano PosteMobile aumenterà di 1E al mese. Dal primo rinnovo successivo al 27/08/23 pagherai 5,99E al mese. Hai diritto in ogni momento di recedere dal contratto con mail, fax o lettera o di passare ad altro operatore senza penali. Info in Ufficio Postale o www.postemobile.it/rimodulazione". Inoltre, non è escluso che vengano coinvolte oltre offerte.

Così come riportato su MondoMobileWeb , alcuni clienti di PosteMobile , a partire dal 27 agosto , subiranno una rimodulazione con un aumento mensile di 1 euro . In particolare, sembra che siano coinvolte le offerte che costano 4,99 euro al mese (ad esempio Creami Extra WOW 30 Giga).

A riguardo, comunque, gli utenti hanno chiesto spiegazioni all'operatore su questo aumento. Questa è stata la risposta diffusa da PosteMobile: "Come saprai lo scenario economico nazionale e globale ha subìto recentemente trasformazioni profonde che hanno fatto registrare un generale aumento dei costi. In tale contesto, al fine di continuare a garantire gli elevati standard di innovazione e di qualità del servizio che contraddistinguono l'offerta PostePay e di continuare a soddisfare le aspettative dei nostri clienti, si è reso necessario modificare le condizioni economiche di alcune offerte". In ogni caso, i clienti interessati avranno il diritto di recedere dal contratto in ogni istante, senza pagare penali né altro.