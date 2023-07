PosteMobile aumenta il prezzo mensile dell'offerta Casa Web

Per le nuove attivazioni di PosteMobile Casa Web, l'operatore, dal 23 luglio, ha stabilito un prezzo mensile più alto rispetto al passato: si passerà da 19,90€ a 22,90€ al mese, a cui aggiungere un'imposta di bollo di 16€ che verrà rateizzata in 8 fatture (così come riportato da MondoMobileWeb). Sarà di 29€, invece, il contributo di attivazione.

Per quanto riguarda il pacchetto, PosteMobile Casa Web offre internet illimitato tramite rete radiomobile con SIM inserita nel modem Wi-Fi. Il modem, inoltre, dispone di due porte LAN integrate e di due antenne esterne. Tra l'altro, viene concesso in comodato d'uso gratuito: in caso di recesso dall'offerta, dunque, dovrà essere restituito entro 60 giorni. Passando alle prestazioni della rete, Poste Mobile è attivo su rete Vodafone e consente di navigare in 2G,4G e 4G+, con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.