PosteMobile rilancia Creami WOW Weekend 30GB ma ad un prezzo più alto

Da ieri, 2 febbraio, e per pochi giorni (fino al 4 febbraio), sul sito di PosteMobile è nuovamente attivabile l'offerta Creami WOW Weekend 30GB. Tuttavia, la promozione, rispetto al passato, ha un nuovo costo mensile, più alto. In particolare, l'offerta prima costava 4,99 euro al mese mentre ora è proposta ad un prezzo mensile di 5,99 euro.

Creami WOW Weekend 30Gb è attivabile esclusivamente dai nuovi clienti, sia per chi richiede un nuovo numero che per quelli che effettuano la portabilità da un altro operatore. Il costo iniziale è di 20 euro: 10 euro per l'acquisto della SIM e 10 euro per la prima ricarica (include il costo del primo mese anticipato).

Per quanto riguarda ciò che offre ai clienti, l'offerta propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di dati in 4G+, il tutto al costo di 5,99 euro al mese. In tal senso, i 25 Giga vengono erogati entro 24 ore dall'attivazione, mentre dal secondo mese l'utente riceverà il traffico dati bonus, arrivando quindi a 30 giga.