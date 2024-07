L'ultima offerta di PosteMobile costa meno di 5€ al mese: i dettagli

Da poco per tutti i nuovi clienti di PosteMobile è disponibile l'offerta Creami Wow Weekend 20, attivabile soltanto online oppure via telefono. Si tratta di una promozione interessante, considerando soprattutto il prezzo mensile, non eccessivamente alto. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell'ultima iniziativa dell'operatore.

Creami Wow Weekend 20 nei dettagli

La nuova offerta targata PosteMobile include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili, SMS illimitati e 20 Giga di traffico dati fino in 4G+. Il costo mensile è fissato a 4,99 euro. Scendendo nei particolari, ogni mese, ai 10 Giga già inclusi nel pacchetto, ne vengono aggiunti altrettanti come bonus. Per il primo mese, questo bonus viene erogato entro 24 ore dall'attivazione dell'offerta, mentre dal secondo mese in poi si ottiene immediatamente. Per chi non lo sapesse ancora, con PosteMobile il traffico mensile è rappresentato dai credit. Ognuno di essi viene scalato quando si invia un SMS oppure quando si raggiunge 1 minuto di traffico voce oppure 1 MB di navigazione.

Come si attiva l’offerta

Creami Wow Weekend 20 potrà essere attivata solo online oppure via telefono. I nuovi clienti potranno sia richiedere un nuovo numero che effettuare la portabilità del proprio numero (da qualsiasi operatore). Per l'acquisto della nuova SIM è prevista una spesa di 10 euro, a cui andranno sommati ulteriori 10€ per il primo mese anticipato. Per i già clienti PosteMobile, invece, questa offerta non è disponibile. Come già avviene con le altre offerta PosteMobile, anche Creami Wow Weekend 20 include gratis alcuni servizi come Ti cerco e Richiama ora, il controllo del credito residuo al numero 401212, l'avviso di chiamata e il servizio hotspot.

