PosteMobile chiarisce cosa si intende con "Giga illimitati": ecco la soglia da rispettare

Così come riportato su MondoMobileWeb, PosteMobile, da alcuni mesi, sta specificando una soglia mensile di Giga da rispettare per considerare lecito l'utilizzo della SIM con Giga illimitati, inclusa in alcune offerte di rete fissa. In particolare, è l'articolo 5 delle Condizioni Generali di Contratto del servizio di accesso a Internet erogato tramite rete radiomobile a chiarire il tutto.

Nello specifico, l'operatore si riserva l'eventualità di applicare delle limitazioni temporanee, soprattutto un limite alla velocità di navigazione o la sospensione del servizio dati, nel caso in cui si dovesse verificare un "uso intensivo" del traffico dati. Tutto ciò si renderebbe opportuno "per garantire l'integrità della rete e il diritto per tutti gli utenti ad accedere ai servizi di connettività Internet anche nelle fasce orarie in cui il traffico dati è particolarmente elevato, ed al fine di assicurare una sufficiente disponibilità di banda per il funzionamento delle altre applicazioni Internet diverse da quelle sopra citate, come la semplice navigazione, l'uso della posta elettronica, ecc".