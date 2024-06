PosteMobile presenta Opzione 5G: quanto costa e come attivarla

L'operatore virtuale PosteMobile ha lanciato Opzione 5G che consente l'abilitazione alla rete di quinta generazione (fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload). Gli utenti, per sfruttare questa possibilità, dovranno sostenere un costo mensile extra rispetto alla propria offerta.

I dettagli di Opzione 5G

La nuova opzione è proposta al costo di 3 euro. Il canone verrà addebitato sul credito telefonico della SIM durante l'attivazione, poi lo stesso giorno del rinnovo dell'offerta principale. Opzione 5G è disponibile sia per i clienti privati che per i titolari di Partita IVA ed è attivabile sui piani tariffati e sulle opzioni che includono traffico dati. Inoltre, almeno per il momento, PosteMobile non prevede offerte con questa opzione inclusa.

I nuovi clienti potranno attivare Opzione 5G da Ufficio Postale, durante la richiesta di una nuova SIM (sia con portabilità che con nuovo numero). I già clienti, invece, potranno richiedere l'abilitazione al 5G con le seguenti modalità:

App Postepay nella sezione "Personalizza il tuo Piano";

Online nell'Area Personale del sito PosteMobile;

Tramite SMS gratuito con testo "SI 5G" al numero 40.71.160;

Contattando il Servizio Clienti al numero gratuito 160.

Nel caso in cui si voglia disattivare Opzione 5G, occorrerà accedere all'area personale dell'app Postepay oppure inviare un SMS gratuito con scritto "NO 5G" al numero 40.71.160 oppure contattare il Servizio Clienti al numero gratuito 160.

Infine, Opzione 5G è utilizzabile anche nei Paesi dell'Unione Europa, senza alcun costo aggiuntivo (dunque alle stesse condizioni di utilizzo previste in Italia).