PosteMobile lancia la promo breve ma intensa: 50 Giga a 6,99 euro!

PosteMobile ha infatti lanciato la promozione PosteMobile Wow Weekend 50 . Si tratta di un'offerta che sarà disponibile solo per pochi giorni , ma che è caratterizzata a un bundle ricco e un prezzo quasi imbattibile. Andiamo a vedere cosa include:

PosteMobile Wow Weekend 50

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 50 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G+.

di traffico dati fino alla velocità del 4G+. Servizi inclusi come "Ti cerco" e "Richiama ora", avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212.

come "Ti cerco" e "Richiama ora", avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212. Navigazione hotspot inclusa.

Tariffa mensile pari a 6,99 euro .

. La SIM ha un costo di 10 euro più una ricarica iniziale di 10 euro che copre il canone del primo mese.

L'offerta che abbiamo appena descritto, come tutte le offerte PosteMobile del resto, prevede l'erogazione del traffico telefonico (chiamate e SMS) tramite il meccanismo dei credit.

In questo caso ovviamente i credit sono illimitati.

Il traffico dati da 50 GB viene erogato nel seguente modo: ogni mese, rispetto ai 10 GB inclusi nel piano standard, viene erogato un bonus di 40 GB aggiuntivi, erogati entro 24 ore dall'attivazione della SIM per il 1° mese e a partire dal 2° mese contestualmente al rinnovo del piano.

L'offerta PosteMobile Wow Weekend 50 è attivabile esclusivamente online fino al prossimo 25 febbraio, ovvero fino a domenica prossima. Pertanto, se foste interessati ad attivarla vi suggeriamo di essere rapidi per non farvela scappare. Qui sotto trovate il link diretto per l'attivazione.