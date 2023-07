PosteMobile ufficializza la SIM Ecosostenibile, realizzata in plastica riciclata

PosteMobile ha ufficializzato la nuova SIM ecosostenibile, ovvero una scheda realizzata in plastica riciclata e con una dimensione ridotta del 50% grazie al formato "HALF". L'operatore, quindi, ha deciso di adottare un nuovo formato di SIM a basso impatto ecologico, affermando che "Plastica riciclata e dimensioni ridotte? Fatto. Il nostro impegno green si vede anche dalle piccole cose. Con le nostre SIM ci impegniamo a essere più sostenibili: per te, per noi, per il pianeta. PostePay ha introdotto su tutti i canali distributivi la nuova SIM, orientata alla sostenibilità ambientale".

Le nuove SIM ecosostenibili sono disponibili in tutti i canali di vendita, tuttavia la fornitura di queste schede è legata all'esaurimento delle scorte delle precedenti schede telefoniche. I nuovi clienti dell'operatore, dunque, potrebbero ancora ricevere le vecchie SIM. Inoltre, sempre in tema di sostenibilità, l'operatore ha chiarito che anche la busta ed il card carrier con i quali viene inviata la SIM derivano da un "ciclo ecosostenibile", che prevede di ripiantare nuovi alberi in sostituzione di quelli tagliati per la produzione della carta stessa.