PosteMobile WOW Days 50 imperdibile: minuti e 50 Giga a 5,99 euro!

PosteMobile Wow Days 50

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 50 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G (con velocità di trasferimento fino a 300 Mbps).

di traffico dati fino alla velocità del 4G (con velocità di trasferimento fino a 300 Mbps). Tariffa mensile pari a 5,99 euro .

. Costo di acquisto della nuova SIM pari a 10 euro .

. Inclusi i servizi "Ti cerco" e "Richiama ora".

Come tutte le altre offerte di PosteMobile, questa Wow Days 50 si basa sul meccanismo dei credit per il traffico telefonico e per il traffico dati. Comprende quindi credit illimitati per chiamate e SMS.

L'offerta che abbiamo appena descritto è disponibile per tutti, ma per attivarla ci sarà tempo solo fino al prossimo 24 marzo. Se foste interessati quindi vi suggeriamo di sbrigarvi. L'attivazione può essere effettuate esclusivamente online, sul sito ufficiale dell'operatore con la spedizione della SIM a domicilio.

Qui sotto trovate il link diretto per procedere all'attivazione di PosteMobile Wow Days 50.