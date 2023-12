PowerToys riceve un sacco di novità, ma ne apprezzerete soprattutto due

Per esempio l'anteprima rapida di un'immagine , oppure un riquadro di ricerca rapida da cui avviare le app e aprire i file (come Spotlight, per non fare nomi), o anche la possibilità di rimappare facilmente i tasti. Non avete bisogno di comprare tante app diverse, ma solo una soluzione della casa di Redmond, PowerToys , l'insieme di utilità di sistema freeware per Windows progettate per utenti esperti.

Se usate Windows, sicuramente di tanto in tanto sentirete la mancanza di alcune funzionalità basilari che gli sviluppatori di Microsoft avrebbero dovuto aggiungere (sapete come personalizzare il menu tasto destro ?).

Prima di vedere il changelog completo, diamo un'occhiata alle novità più interessanti. A nostro avviso, molto importante è la nuova scorciatoia per chiudere la finestra di Anteprima rapida. Questa utility consente di vedere un file come un'immagine in una finestra premendo semplicemente Ctrl + Barra spazio, ma prima per chiudere la finestra bisognava usare il mouse e cliccare sulla "x" in alto a destra. Ora la nuova scorciatoia Ctrl + W semplifica e velocizza il tutto.

L'altra novità importante riguarda il supporto a .NET 8, ovvero l'ultima versione dell'ambiente di esecuzione runtime che è stato rilasciato appena poche settimane fa. In questo brevissimo lasso di tempo, gli sviluppatori hanno già aggiornato la base di PowerToys, migliorandone velocità di esecuzione e fluidità. In queste poche ore sarà un effetto placebo ma anche su un computer poco potente mi sembra decisamente più veloce da usare.

Passando agli aggiornamenti di rilievo evidenziati nelle note di rilascio, riportiamo Componenti aggiuntivi di Esplora File, che ha ottenuto due nuovi componenti aggiuntivi, il gestore per le anteprime dei file con estensione QOI (Quite OK Image) e il Thumbnail Provider.

L'utilità Gestione tastiera ora inoltre può rimappare tasti e scorciatoie per inviare sequenze di testo unicode, e in generale è stata migliorata l'interfaccia grafica delle utilità PowerToys Run, Quick Accent e Text Extractor.

Altre novità meno evidenti ma sicuramente apprezzate sono la correzione di alcuni problemi riguardanti FancyZones, ma c'è molto di più.

Qui sotto vedete il changelog completo, ma vi ricordiamo che potete aggiornare PowerToys semplicemente cliccando sulla finestra in basso a destra che vi proporrà automaticamente l'aggiornamento. In alternativa, potete andare in alto a destra su Generale, cliccare su Apri impostazioni, cliccate sull'icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra e selezionate Generale. Qui cliccate su Verifica disponibilità aggiornamenti e installate l'update.

Changelog completo: