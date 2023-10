PowerToys si aggiorna ancora: occhio alla Dashboard e alle Variabili d'ambiente

Continua inarrestabile lo sviluppo di PowerToys, l'insieme di utilità di sistema freeware per Windows che aggiungono o modificano funzionalità per massimizzare la produttività o permettere un'ulteriore personalizzazione (ecco quelle indispensabili). L'ultimo aggiornamento, poi, è particolarmente ricco perché non solo porta una utile modifica all'interfaccia, con una Dashboard per attivare tutte le utilità facilmente e ricordarvi a colpo d'occhio le scorciatoie per ognuna (in caso ci siano), ma anche una nuova utilità, Variabili d'Ambiente, e una modifica ad Anteprima rapida, lo strumento che vi consente di vedere in anteprima i file.

Dashboard PowerToys

A parte la nuova Dashboard, che si spiega da sola in quanto è una finestra che vi consente di attivare o disattivare facilmente le varie utilità, e Anteprima file, che ora supporta tutti i tipi di file, Variabili d'Ambiente merita una spiegazione. Se amate armeggiare con il Registro di sistema, sicuramente le conoscerete, ma le variabili d'ambiente sono variabili di un'app o del sistema operativo che memorizzano i dati utilizzati e variano in modo dinamico durante l'esecuzione. Quindi il loro valore non è codificato nell'app stessa, ma possono influenzare il modo in cui i processi in esecuzione si comporteranno su un computer.

Variabili d'ambiente PowerToys