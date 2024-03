Correte ad aggiornare PowerToys, scoprirete il piacere di utilizzare le scorciatoie o selezionare i colori!

Avete mai provato gli strumenti di PowerToys? Se non sapete cosa sia, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato, ma giusto per darvi un'idea si tratta di una serie di utilità di sistema freeware per Windows progettate per aggiungere funzionalità al sistema operativo di Microsoft.

Qualche esempio? La possibilità di copiare un colore sullo schermo, vedere l'anteprima rapida di un file, avviare un riquadro di ricerca rapida da cui avviare le app e aprire i file, rimappare facilmente i tasti e molto altro. Tutto in un unico luogo.

L'app viene aggiornata regolarmente, con sempre nuove funzionalità o correzioni di problemi, e l'ultimo aggiornamento, che porta lo strumento alla versione 0.79.0, è particolarmente significativo.

Tra le novità più interessanti, troviamo una nuova interfaccia per Selezione colori, che ora riprende lo stile Fluent UX di Windows (immagine sotto), e diverse funzioni per Gestione tastiera, tra cui le scorciatoie di mappatura per aprire gli URI o lanciare applicazioni.