PowerToys aggiorna lo strumento ''Anteprima rapida'': ecco i nuovi file supportati

È disponibile una nuova versione di PowerToys: il set di strumenti per Windows 10 e Windows 11 progettati per aggiungere funzionalità al sistema operativo di Microsoft (ecco 5 funzioni imperdibili dei PowerToys). L'applicazione è gratuita, open source e viene aggiornata regolarmente con svariate migliorie e correzioni di bug.

A distanza di un mese dall'ultimo aggiornamento, la versione 0.80 porta con sé diverse novità. Tra le più rilevanti, come notato da Windows Central, adesso lo strumento Anteprima rapida permette di ''sbirciare'' anche i formati WebP, WebM e i file audio. Come sappiamo già, Anteprima rapida (Peek) consente di visualizzare al volo pressoché qualsiasi immagine, documento di testo e altri file, semplicemente con la pressione della barra spaziatrice (tramite la scorciatoia ctrl+spazio). Successivamente, per passare da un file all'altro, basterà muoversi con le frecce direzionali.