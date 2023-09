Su PowerToys arriva una nuova funzione che porterà il multitasking su Windows a un nuovo livello

Powertoys è una di quelle app di Microsoft di cui non sapevate di avere bisogno finché non l'avete installata, in quanto mette a vostra disposizione, gratuitamente, un insieme di utilità di sistema per Windows che aggiungono o modificano funzionalità per massimizzare la produttività o permettere un'ulteriore personalizzazione (a proposito, ecco come farlo su Windows 11).

Dovete rinominare velocemente dei file, oppure vedere velocemente l'anteprima delle immagini nelle cartelle? Ci sono soluzioni per voi, e regolarmente ne vengono aggiunge di nuove. L'ultima si chiama Ritaglia e blocca, ed è perfetta per i multitasker incalliti.

Aggiunta nella versione 0.73.0 di PowerToys rilasciata il 1° settembre, l'utilità consente sostanzialmente di ritagliare finestre di altre app, sia in forma di Anteprima (ovvero con cui non potrete interagire, perfette per esempio per un'app che mostra contenuti che si aggiornano in tempo reale o per video), che in forma di "Ricollegamento" (Reparent, ovvero in cui potete navigare, come per vedere porzioni di browser e di cui vedete un esempio qui sotto).