PowerToys si aggiorna, alla faccia di chi ancora non l'ha mai provata!

C'è un nuovo aggiornamento per PowerToys, la raccolta di utility realizzata da Microsoft stessa, che ancora l'azienda si ostina a non includere in Windows, nonostante la loro oggettiva utilità (per l'appunto).

Le novità della release 0.78.0 includono nuove lingue (arabo, ebraico, persiano e ucraino), aggiornamenti per stabilità e sicurezza oltre a fix per alcuni crash di PowerToys Run, e ottimizzazioni per il consumo di risorse. Il changelog completo è però molto più capillare di così, e dettaglia i fix e le aggiunte a ogni singola funzione dei PowerToys (lo trovate su GitHub se foste curiosi).