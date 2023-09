La nuova funzione di Apple per usare energia pulita che vorremmo anche qui

La funzione arriverà con i nuovi aggiornamenti iOS 17 , watchOS 10 e macOS Sonoma , oltre che come widget per iOS (qui sotto potete vedere uno screenshot di iOS 17 Release Candidate da un utente di Reddit ) o complicazione per Apple Watch.

Stiamo parlando di Previsioni rete elettrica , un nuovo strumento che vi permetterà di decidere quando fare la lavatrice o caricare l'auto elettrica per avere un minore impatto sull'ambiente, mostrandovi l'ora del giorno in cui la rete elettrica offre energia proveniente da fonti rinnovabili .

L'attenzione alle tematiche ambientali è stato uno dei fili conduttori dell'evento Wonderlust durante il quale Apple ha presentato ieri i nuovi iPhone 15 e Apple Watch , ma c'è una soluzione per l'app Casa particolarmente interessante che non arriverà da noi (sapete come funziona HomeKit ?).

La novità è particolarmente interessante perché in futuro potrebbe permettere di automatizzare l'utilizzo dei dispositivi solo quando arriva energia pulita, soluzione introdotta già in iOS 16.1 per la ricarica del telefono.

In ogni caso, Previsioni rete elettrica permette agli utenti una maggiore consapevolezza su quanto accade dietro le prese.

Apple afferma che Previsioni rete elettrica utilizza dati che combinano la rete, le emissioni e le informazioni meteorologiche per mostrare attraverso un grafico quando l'energia proviene o meno da fonti rinnovabili, ma purtroppo c'è un difetto: è disponibile solo negli Stati Uniti.

Apple è un'azienda americana, prima di essere un gigante globale, e come altre novità di iOS 17 tante soluzioni sono pensate prima per mercato di casa. Detto questo, è possibile che in futuro si possa pensare a estenderne l'applicazione anche in altri Paesi (non sono stati comunicati piani in questo senso).

Dopo tutto, Microsoft l'anno scorso ha permesso di pianificare gli aggiornamenti di Windows quando è disponibile energia pulita basandosi sui dati di WattTime e Elecricity Maps, e anche Samsung sfrutta quest'ultimo servizio per SmartThings Energy, un'app che consente alcune automatizzazioni per la casa intelligente attraverso l'intelligenza artificiale e mostra informazioni sulle fonti di energia.

Anche quest'ultima, però, ha una disponibilità limitata in quanto è presente solo in Stati Uniti, Regno Unito, Corea del Sud e India.