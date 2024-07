Su WhatsApp arrivano i preferiti: come avere sempre a disposizione i vostri contatti del cuore

Andiamo a scoprire come funzionano, ricordandovi il nostro approfondimento su come impostare messaggi effimeri su WhatsApp .

Non vi è mai capitato di perdere tempo a cercare i contatti con cui chattate o che chiamate più spesso nel lungo elenco delle chat di WhatsApp ? Ora la popolarissima piattaforma di messaggistica ha la soluzione per voi: i preferiti.

Cosa sono i preferiti di WhatsApp

Noi, nel momento in cui stiamo scrivendo, li possiamo vedere solo nell'app per iOS , versione stabile, mentre nell'app per Android , aggiornata all'ultima beta, non riusciamo ancora a vederli.

I preferiti, che vi consentono di trovare rapidamente le persone e i gruppi più importanti, sono disponibili da subito nell'app per dispositivi mobili, sotto forma di filtro per le chat e nella parte superiore delle Chiamate.

Ma come fare per avere sempre a portata di dito i contatti con cui si parla più spesso? Ecco che proprio ieri la piattaforma di messaggistica ha introdotto i preferiti, uno spazio speciale per la chat di gruppo con la famiglia, il compagno o il migliore amico.

Su WhatsApp è facile perdersi nel lunghissimo elenco delle chat: per questo pochi mesi fa l'app ha introdotto i filtri : un modo per filtrare le chat in base a Gruppi e messaggi da leggere .

Come usare i preferiti di WhatsApp

Aggiungere contatti o gruppi ai preferiti è semplicissimo. Dalla schermata delle chat, scorrete con il dito verso il basso per far apparire i filtri, in caso non li vediate, e toccate Preferiti.

Ora toccate Aggiungi ai preferiti e selezionate i contatti da aggiungere al filtro. Da qui, potrete far scorrere verso sinistra la scheda dei singoli contatti e toccare Altro per accedere a un menu da cui rimuovere il contatto dai preferiti o effettuare altre azioni. Oppure potete archiviare la chat, fissarla in alto o segnare come non letto l'ultimo messaggio.

Se preferite agire dalla scheda Chiamate, toccatela e in alto toccate Aggiungi ai preferiti, poi selezionate contatti o gruppi. Toccando Altro, potete aggiungere altri preferiti, o scorrendo il singolo contatto verso sinistra potete rimuoverlo dai preferiti.

Infine, se toccate la scheda Impostazioni (in basso a destra su iOS o toccando i tre puntini in alto a destra su Android), potete toccare la scheda Preferiti e da lì aggiungere i contatti toccando Aggiungi ai preferiti. Per rimuoverli, scorrete il singolo contatto verso sinistra.

Vi ricordiamo che i preferiti sono gli stessi per chiamate e chat.