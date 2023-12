Ecco i nuovi prefissi telefonici assegnati a Fastweb ed a Lyca Mobile

Fastweb e l'operatore virtuale Lyca Mobile avranno dei prefissi telefonici, assegnati direttamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che ha provveduto anche ad aggiornare il file ufficiale delle risorse di numerazione. Passando alle novità concrete, esse interessano esclusivamente i prefissi degli operatori di telefonia mobile. Per quanto riguarda Fastweb Mobile, ha ottenuto il nuovo prefisso 3759. Dunque, la società ha ottenuto anche la nuova decade 9 del prefisso 375, mentre già aveva i prefissi 3755, 3756, 3757 e 3759.

Come già accennato all'inizio, le novità riguardano anche l'operatore virtuale Lyca Mobile, che ha ottenuto il nuovo prefisso 3508. Dunque, l'operatore ha la nuova decade 8 del prefisso 350, mentre già aveva in passato il 3509 nonché il prefisso 351 (con la decade 0,1,2). In pratica, gli utenti che richiederanno un nuovo numero Lyca Mobile potrà avere come prefisso il 3508, 3509, 3510, 3511 e 3512.