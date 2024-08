In Premier League il fuorigioco verrà accertato tramite iPhone

Interessante novità per la Premier League , la massima serie del campionato inglese di calcio, in particolare per la rilevazione del fuorigioco. La Premier League, infatti, sta stipulato un contratto con Genius Sport , un'azienda che tramite decine di iPhone di Apple , abbinati a modelli di apprendimenti automatico, segnaleranno eventuali azioni in fuorigioco.

Come gli iPhone accerteranno i fuorigioco in Premier League

Si sa, il fuorigioco nel calcio spesso suscita forti polemiche. In tal senso, anche il VAR non sempre riesce a segnalare eventuali violazioni. Pertanto, Genius Sport ha pensato all'implementazione di una tecnologia nota come Semi-Assisted Offside Technology (SAOT).

Nello specifico, SAOT sarà in grado di creare rendering 3D di ogni giocatore in campo, permettendo agli arbitri di definire con precisione la linea del fuorigioco. Per fare ciò, la società non impiegherà telecamera 4K (per via dei costi) ma semplicemente quelle dell'iPhone (per la precisione, si tratta di iPhone 15 Pro).

Entrando ancora di più nel vivo di questo sistema, la tecnologia SAOT offrirà tra 7.000 e 10.000 punti dati che permetteranno di generare una specie di mesh virtuale 3D di ogni giocatore.

Tutti questi dati, tra l'altro, favoriranno una maggiore tolleranza di dettagli mancanti causati, ad esempio, da problemi di illuminazione.