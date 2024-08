Preordini di Honor Magic V3: come riscattare fino a 500 euro di sconto per il pieghevole

Nelle ultime ore infatti l'azienda cinese ha annunciato delle interessanti promo di lancio per il suo nuovo pieghevole, il quale è disponibile al preordine in Italia presso Unieuro e Mediaworld .

Come avere fino a 500 euro di sconto per Honor Magic V3

Ricapitolando, per avere fino a 500 euro di sconto per l'acquisto del nuovo pieghevole di Honor dovrete prima scaricare il voucher entro il 4 settembre, e successivamente procedere all'acquisto tra il 5 e il 15 settembre se avete la Unieuro Card o la Mediaworld Club.

Andiamo quindi a vedere come ottenere fino a 500 euro di sconto per l'acquisto del nuovo Honor Magic V3:

I preordini arrivano con interessanti promo di lancio da parte di Honor per il mercato italiano. Nello specifico, sarà possibile approfittare di voucher per ottenere sconti sull'acquisto dello smartphone pieghevole da Unieuro e Mediaworld .

Quali sono i migliori smartphone del momento

Per finire, vi lasciamo una serie di raccolte con i migliori smartphone divisi per fascia di prezzo, nel caso in cui un pieghevole non rientri ancora nei vostri interessi: