Sony svela la data di uscita di PlayStation Portal: ecco come preordinarla

Tenete presente che potete preordinare solo una console per account.

Cliccate su Negozio e verrete reindirizzati alla pagina di acquisto, dove vi verrà indicato il prezzo e i dettagli del dispositivo, compresa la data di uscita, il 15 novembre appunto. Cliccate su Aggiungi al carrello e potrete accedere con il vostro account PlayStation per completare la procedura di acquisto.

Per preordinare PlayStation Portal , dovete andare sul sito PlayStation Direct dall'Italia e altri Paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo, mentre dal 29 settembre si potrà anche da Canada e Giappone).

La buona notizia però è che il dispositivo (chiamato da Sony Remote Player) è disponibile per il preordine già da ora su PlayStation Direct: vediamo come fare, anche se visto il prezzo non proprio economico, 219,99 euro , è difficile prevedere che si esaurisca alla stessa velocità della PS5 (sapete come mettere l'account principale ?).

Sony annuncia la data di arrivo sul mercato di PlayStation Portal , la sua console portatile destinata esclusivamente a trasmettere in streaming i giochi per PlayStation 5 tramite Wi-Fi: sarà il 15 novembre .

Ricordiamo che il Remote Player è un dispositivo portatile che può connettersi in remoto, tramite Wi-Fi, alla vostra PS5 per trasmettere in streaming i giochi PS5 su uno schermo LCD da 8 pollici, 1080p di risoluzione e 60 fps.

Il dispositivo presenta anche su entrambi i lati controller che ricordano i DualSense, e che supportano anche i trigger adattivi e il feedback tattile. C'è anche un jack per cuffie da 3,5 mm e il supporto alla tecnologia wireless proprietaria PlayStation Link di Sony, il che consente di collegarla ai prossimi auricolari Pulse Explore e alle cuffie Pulse Elite. Purtroppo non supporta il Bluetooth, quindi non potrete usarla con un paio di auricolari wireless standard.