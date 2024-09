C'è già la coda virtuale per i preordini delle PlayStation 30th Anniversary Collection

L'annuncio di PS5 Pro ha scatenato un bel po' di polemiche tra i fan (e non) dell'ecosistema PlayStation. A distanza di poco è arrivato l'annuncio della linea PlayStation 30th Anniversary Collection, un'edizione limitatissima dei prodotti attuali con una livrea grigia e altri dettagli che rimandano alla primissima PlayStation. Quest'anno si festeggia infatti il 30° anniversario della mitica prima console Sony, e per celebrarla alla grande in casa PlayStation c'è chi ha pensato appunto di lanciare una linea celebrativa. Il 26 settembre aprono i preordini dei prodotti di questa linea, e in teoria aprono anche le prenotazioni di PS5 Pro. Vi avvisiamo però: accaparrarsi un esemplare di PS5 Slim o PS5 Pro in livrea grigia non sarà affatto banale.

Sei momentaneamente nella sala d'attesa

I preordini veri e propri dovrebbero aprire fra le 10 e le 11, ma c'è un problema. PS5 Pro e la linea 30th Anniversary Collection saranno venduti su un solo sito: PlayStation Direct. Si tratta della versione italiana dello store ufficiale di casa Sony. Il sito nasce dopo la crisi iniziale delle vendite di PS5, crisi che probabilmente vi ricorderete visto quanto è stata ambita la console di ultima generazione e visti tutti i fenomeni di bagarinaggio che ci sono stati. Il problema non è usare questo sito. Il problema è che c'è già coda per entrare! Se provate a collegarvi a PlayStation Direct in questo momento, verrete posizionati in una sala d'attesa. Stiamo registrando un alto volume di clienti sul nostro sito al momento. Stiamo lavorando per fornirti l'accesso in modo che tu possa procedere con il preordine direttamente da PlayStation.

Non sappiamo se la coda sia per PS5 Pro o per la collezione per il 30 anniversario di PlayStation, ma siamo abbastanza convinti che sia per quest'ultima, visto che le PS5 Pro non mancheranno certo sugli scaffali dei negozi dalla data di uscita in poi. Se vi collegate ora alla coda leggerete delle ulteriori informazioni: Quando il conto alla rovescia arriva a zero, ti viene assegnato un posto nella coda.

Non temere; il tuo posto nella coda è garantito. Aprire diverse pagine per metterti in coda in ciascuna o aggiornare manualmente la pagina non ha alcun effetto sulla tua posizione. La pagina si aggiorna in automatico.

Prepara i dettagli del tuo pagamento. Accettiamo Visa, Mastercard e PayPal.

Per acquistare direttamente da PlayStation è necessario un account PSN. Prepara il tuo ID di accesso. Sono una serie di consigli fondamentali se volete accaparrarvi velocemente una console o un altro oggetto in edizione limitata.

Quali prodotti 30° anniversario ci sono

Il primo è un pacchetto super costoso che include: PS5 Pro 30° anniversario, base verticale, Dual Sense 30° anniversario, DualSense Edge 30° anniversario, base di ricarica DualSense, cover per unità disco, alloggiamento del connettore del cavo in stile controller PlayStation originale, 4 fascette serracavi PlayStation Shapes, adesivo PlayStation, poster PlayStation in edizione limitata, graffetta PlayStation. Se pensate che una PS5 Pro standard costa 799€ e un DualSense Edge oltre 200€, potete benissimo immaginare quanto arriverà a costare un bundle in edizione limitata del genere.

Ecco anche le altre edizioni speciali disponibili. Considerate che la PS5 Slim conterrà lo stesso pacchetto di accessori speciali, come il cavo con il connettore dei primi controller e le fascette con i simboli PlayStation, inclusi nel bundle PS5 Pro. PlayStation 5 edizione digitale – Pacchetto 30° anniversario in edizione limitata con base verticale e tutti gli accessori speciali

Remote player PlayStation Portal – 30° anniversario in edizione limitata

Controller wireless DualSense Edge – 30° anniversario in edizione limitata

Controller wireless DualSense-– 30° anniversario in edizione limitata

I prezzi

Ecco i prezzi dei bundle e dei prodotti singoli: Console PlayStation®5 edizione digitale - Pacchetto 30 anniversario in edizione limitata (gruppo modello - slim) - 499€

Console PlayStation®5 Pro - Pacchetto 30° anniversario in edizione limitata - 1.099€

PlayStation Portal™ Remote Player - 30 anniversario in edizione limitata - 239€

Controller wireless DualSense Edge™ - 30 anniversario in edizione limitata - 249€

Controller wireless DualSense™ - 30 anniversario in edizione limitata - 79,99€ Incredibilmente, nonostante siano edizioni limitate, Sony si è limitata a proporre il tutto ai prezzi classici di listino. Il bundle PS5 Pro è più costoso per il semplice motivo che include un DualSense Edge del valore di 249€ più altri oggetti.

Disponibilità

Nel momento in cui vi scriviamo Sony ha aperto i preordini dei controller e di PlayStation Portal, ma non delle console. Intanto però, se foste intenzioni all'acquisto, mettetevi in coda sullo store e tenete pronti i dati di accesso del vostro account PS. In compenso potete ordinare un'edizione normale di PS5 Pro a 799€, dopo aver fatto la coda ovviamente.