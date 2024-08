Se il film Wicked arriverà sul grande schermo a novembre di quest'anno, gli appassionati dovranno attendere ancora meno per mettere mano sui set LEGO dedicati al film musicale (a proposito, sapete come comprare i LEGO dal negozio online ufficiale?). Il gigante dei mattoncini ha infatti appena presentato una serie omonima che permetterà ai fan di Elphaba e Glinda di esplorare il loro mondo già dal 1° di ottobre: andiamo a scoprire i quattro set, perché potete già prenotarli. Prima però vi ricordiamo che fino al 28 agosto per acquisti superiori ai 100 euro sul sito LEGO avrete in omaggio il set Pegaso mitico, e per acquisti superiori ai 150 euro l'omaggio è invece il Vaso di fiori.

La storia di Wicked

Sulle tracce dell'indimenticabile Il meraviglioso mago di Oz, nel 1995 Gregory Maguire e Douglas Smith crearono una nuova serie chiamata Wicked Years, il cui primo romanzo fu Strega - Cronache dal Regno di Oz in rivolta (Wicked: Life and time of the Wicked Witch of the West). La storia si snoda molto prima dell'arrivo di Dorothy Gale nel Regno di Oz, e segue le vicende di Elphaba che diventerà la Malvagia Strega dell'Ovest, e di Glinda, destinata a diventare la Buona Strega del Sud (o del Nord, nel film Il mago di Oz). Dato l'incredibile successo, nel 2003 Stephen Schawrtz compose, su libretto di Winnie Hotzman, un musical chiamato Wicked, che divenne uno dei maggiori successi di Broadway di tutti i tempi (il 5° più rappresentato della storia di Broadway). A novembre di quest'anno uscirà l'adattamento cinematografico, con Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba, una giovane donna incompresa a causa della sua insolita pelle verde, e Ariana Grande nel ruolo di Glinda, una ragazza popolare, privilegiata e ambiziosa. LEGO ha collaborato con Universal Products & Experiences per creare una nuova serie omonima e quattro set a tema: andiamo a scoprirli.

LEGO Wicked Personaggi di Elphaba e Glinda

Il set LEGO Wicked Personaggi di Elphaba e Glinda (#75682) consente di reinventare la scena in cui Elphaba trova il coraggio di sfidare la gravità. Il set, composto da 558 pezzi, include oltre ai due personaggi una finestra che si affaccia sulla terra di Oz, la scopa giocattolo di Elphaba, la borsa e la corona di Glinda e una base per trasformare queste figure per il gioco di ruolo in oggetti da esposizione. Non solo, ma prende vita quando i bambini muovono le braccia e la testa dei personaggi, e scansionando un codice QR possono ascoltare l'iconica melodia di "Defying Gravity", tratta dal film, mentre giocano. Il personaggio di Elphaba è alto 13 cm e il personaggio di Glinda è alto 14 cm. Il costo del set, preordinabile da subito a questo indirizzo, è di 54,99 euro (412 punti LEGO Insiders).

LEGO Wicked Benvenuti nella città di Smeraldo

Il set LEGO Wicked Benvenuti nella città di Smeraldo (#75684) è invece un set per i bambini dai 9 anni in su composto da 945 pezzi e che comprende la dettagliata torre giocattolo a 3 piani ispirata al film. Con le 5 mini-doll incluse ispirate a Glinda, Elphaba, Il Mago, Madame Morrible e Fiyero, questo giocattolo consente ai bambini di ricreare le scene iconiche del film. Tra queste, i momenti di amicizia tra le mini-doll di Fiyero, Glinda ed Elphaba mentre curiosano nel negozio di cosmetici, acquistano pasticcini o prendono un drink dal venditore di caffè con la sua bici. Per ulteriore ispirazione di gioco, i bambini possono scansionare il codice QR nascosto del set per accedere agli esclusivi contenuti LEGO Wicked online. Una volta completato, il set misura 39 cm di altezza, 37 cm di larghezza e 13 cm di profondità. Il set Benvenuti nella città di Smeraldo costa 99,99 euro (750 punti LEGO Insiders) ed è preordinabile da subito sul sito LEGO.

LEGO Wicked Il dormitorio di Glinda ed Elphaba

Il set LEGO Wicked Il dormitorio di Glinda ed Elphaba (#75683) è un set dedicato ai bambini con 8 anni in su e composto da 740 pezzi, che ricrea l'iconica location della storia. Il modello è composto da una valigia che si apre per diventare la stanza del dormitorio delle due ragazze. Ricco di accessori autentici, questo set consente ai bambini di ricreare la scena in cui Glinda si impegna a rendere Elphaba "popolare". Proprio come nel film, le 2 mini-doll indossano un pigiama, ma ci sono anche 2 abiti da giorno per tanto divertimento in più. Anche in questo caso, i fan potranno scansionare il codice QR nascosto nel set per ascoltare la canzone "Popular" tratta dal film e far "ballare" i personaggi, costruendo e inventando nuove storie. Il set, che una volta costruito misura 20 cm di altezza, 18 cm di larghezza e 11 cm di profondità (quando chiuso in configurazione espositiva), include le mini-doll di Elphaba e Glinda in pigiama, proprio come nella scena del film, oltre a 2 abiti da giorno per travestirsi. Il dormitorio di Glinda ed Elphaba sarà disponibile come gli altri set dal 1° ottobre 2024 ma è preordinabile da ora al prezzo di 69,99 euro (525 punti LEGO Insiders) a questo indirizzo.

LEGO Wicked Glinda, Elphaba e Nessarose all'Università di Shiz

Arriviamo all'ultimo set della serie, il set LEGO Wicked Glinda, Elphaba e Nessarose all'Università di Shiz (#75681), composto da 304 pezzi e destinato ai bambini da 8 anni in su. Il set ricrea un momento iconico del film in cui le ragazze si incontrano per la prima volta, con Glinda che arriva all'Università di Shiz su una barca a vela. La barca ha una vela incernierata ed è disponibile in una tonalità rosa, proprio come quella del film. Ispirato al film Wicked, questo regalo consente ai bambini di inscenare storie di amicizia tra le mini-doll di Glinda, Elphaba e Nessarose. Il set include un dettagliato edificio a 2 piani dotato di 2 balconi e di una stanza per i libri con un leggio, che consente di rivivere il momento, oltre a 3 personaggi del film, con le mini-doll di Glinda, Elphaba e Nessarose, una sedia a rotelle giocattolo, bauli, un leggio e un libro di incantesimi. I bambini possono scoprire il codice QR e scansionarlo con il proprio dispositivo per sbloccare contenuti online LEGO Wicked unici. Il set Glinda, Elphaba e Nessarose all'Università di Shiz, che una volta completato misura 15 cm di altezza, 16 cm di larghezza e 10 cm di profondità, è disponibile in preordine sul sito LEGO al prezzo di 29,99 euro (225 punti LEGO Insiders).

