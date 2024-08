Nuove Xbox Series X e S: scopriamo la data di lancio, i prezzi e dove preordinarle

Scopriamo quando arriveranno sul mercato e i prezzi, oltre a ricordarvi i nostri approfondimenti sui migliori giochi per Xbox e come funziona Xbox Game Pass .

Le nuove Xbox Serie X

Xbox Series X con disco Galaxy Black 2 TB

L'altra novità è la nuova Xbox Series X con unità disco in versione Galaxy Black e SSD da 2 TB. La nuova colorazione si ispira, secondo il capo dell'hardware Xbox Roanna Sones, "alle costellazioni e allo spirito di esplorazione e avventura che lo spazio esterno evoca", con un effetto celeste argento, grigio e verde.

Il costo è di 649,99 euro, 100 euro in più della Xbox X con unità disco e SSD da 1 TB in colorazione Carbon Black, che costa 549,99 euro di listino.

Anche in questo caso la console arriverà sul mercato il 15 ottobre 2024 ma sarà esclusiva del Microsoft Store, il che significa che non ci saranno variazioni di prezzo come per le sorelle.

Potete preordinarla da subito a questo indirizzo.