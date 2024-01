Oggi c'è la presentazione della serie Samsung S24: seguitela in diretta con noi!

Mancano poche ore alla presentazione di Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24, che mai come quest'anno arriveranno presto, giusto per ribadire subito la supremazia dell'azienda coreana nel panorama Android (e non solo). L'appuntamento è fissato per oggi, 17 gennaio 2024, alle ore 19:00 (italiane).

Mai come prima, il focus sarà sull'intelligenza artificiale, con la presentazione di Galaxy AI, la suite software di Samsung che permetterà nuove esperienze mobile. Nel 2024 infatti la "battaglia" tra i vari produttori non sarà tanto sull'hardware, comunque sempre importante, quanto sul software e sulle nuove possibilità che si apriranno per gli smartphone, che potrebbero conoscere una seconda giovinezza proprio grazie all'IA.

Per seguire in diretta la presentazione dei Samsung Galaxy S24 potete avvalervi del video qui sotto, ma poi rimanete sintonizzati su SmartWorld.it perché seguiranno approfondimenti su tutta la famiglia S24, sui prezzi, gli aggiornamenti e tanto altro.