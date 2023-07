Presto Sony vi garantirà il silenzio per godere del suono

Ormai manca poco e Sony svelerà un suo nuovo prodotto il 24 luglio. L'annuncio arriva direttamente dalla casa nipponica, che tramite Twitter ci avverte di stare pronti alle ore 18:00 per quello che dovrebbe essere il rilascio ufficiale delle cuffie bluetooth true wireless WF-1000XM5.

Il tweet è molto stringato: "Per il silenzio. Per il suono". Non vengono menzionate esplicitamente le cuffie, ma si lascia intendere che il riferimento sia proprio a loro, visto che uno dei loro punti forti è la cancellazione attiva del rumore, avvalorato dalla scritta secondo la quale "il miglior silenzio ricadrà" sulle nostre orecchie.

Inoltre, nell'immagine non si vedono le cuffie, ma si possono notare due superfici diverse: una nera opaca e una nera lucida, che confermano i leak usciti nei mesi scorsi per quanto riguarda il loro design.