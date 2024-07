La previsione per 10 giorni di Google Meteo mostra un'informazione aggiuntiva

Consultare il meteo è tra quelle azioni che ripetiamo con una certa frequenza nel corso delle nostre giornate, soprattutto grazie allo smartphone , ed'è importante poter contare su un'applicazione che fornisca un quadro chiaro delle previsioni (qui la nostra guida sulle app con le informazioni più accurate ). Proprio per questo, con l'ultimo aggiornamento dell'omonima applicazione per Android , Google aggiunge finalmente (nel proprio servizio meteo) la data per le previsioni dei successivi 10 giorni.

Una piccola miglioria alla visione generale

Prima dell'ultimo aggiornamento, il meteo di Google si limitava a visualizzare solo i giorni della settimana in arrivo (con le relative temperature ed una piccola icona per mostrare le condizioni del tempo) risultando poco immediato per le previsioni superiori a sette giorni. La versione 12.25 dell'app ne semplifica non poco la consultazione, migliora il colpo d'occhio generale e non costringe a dover aprire il calendario in caso di dubbi.

Google dimostra di voler continuare nel miglioramento della propria ''applicazione'' e, dopo aver aggiunto le informazioni sulla qualità dell'aria e nuovi widget, torna a lavorare sull'usabilità, limando un'imperfezione dell'ultimo restyling.

