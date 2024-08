La migliore app per iOS per tracciare i voli diventa "magica": predice i ritardi, e vi spiega il motivo

Importante aggiornamento per Flighty, che arriva alla versione 4 e riceve una nuova funzione alimentata dal machine learning per la previsione dei ritardi

Se viaggiate spesso (e possedete un iPhone), sicuramente conoscerete Flighty, un'app per iOS per tracciare i voli con precisione incredibile, in grado di fare la differenza quando si è in aeroporto e si attende di partire (a proposito, date un'occhiata alle app da provare sul vostro melafonino). L'app è ora arrivata alla versione 4, che porta la previsione dei ritardi con il machine learning, con tanto di motivazione, i trend relativi agli aeroporti e tanto altro. Andiamo a scoprire tutte le novità, ricordandovi le migliori app per organizzare i vostri viaggi.

Le novità di Flighty 4

Arrivata alla versione 4, Flighty è ora più incredibile che mai con funzioni quasi "magiche" che consentono di sapere in anticipo se un aereo è in ritardo, con tanto di spiegazione. Come viene spiegato nelle note di rilascio dell'aggiornamento, disponibile da subito sull'App Store, le due ragioni più comuni per i ritardi sono gli aerei in arrivo in ritardo e i mandati del controllo del traffico aereo, quindi causati dagli aeroporti. Secondo gli sviluppatori, gli aerei in ritardo sono la causa numero 1 di ritardi (35% dei ritardinegli ultimi 10 anni): per questo motivo Flighty usa l'apprendimento automatico per prevederli fino a 6 ore prima che la compagnia aerea emetta un ritardo, con una precisione stimata al 95%. Flighty inoltre riporta come le compagnie non diffondano queste informazioni, mentre l'app è in grado di darle con grande precisione. La seconda causa di ritardo è invece da imputarsi a ritardi aeroportuali (30% dei ritardi negli ultimi 10 anni), ovvero mandati che impongono il fermo degli aeroplani, temporali, traffico o altro (negli Stati Uniti anche la congestione a causa del Super Bowl, dovuta agli aerei privati).

Flighty attinge ai dati FAA ed Eurocontrol, gli stessi usati dal pilota, e ne mostra l'impatto su ogni singolo volo (in maniera completa solo negli Stati Uniti) in un linguaggio semplice. Tra le possibile cause riportate da Flighty per un ritardo si possono trovare: Aereo in arrivo tardivo

Fermate e ritardi a terra dell'aeroporto

Eventi meteorologici come temporali, fulmini e nebbia

Piste chiuse

Congestione della pista di rullaggio

Scarsità di personale ATC

Qualsiasi altro mandato del controllo del traffico aereo

Altre novità della nuova versione dell'app includono una nuova interfaccia per la scheda Dov'è il mio aereo, che include anche il nome dell'aereo e la data di costruzione. Inoltre Flighty 4 ora migliora i numeri di coda mancanti (40% in meno), specialmente in Europa e Asia, la possibilità di vedere se l'aereo ha un nome eccentrico, come "Deja Blue" o "Can You Bluelieve", e la possibilità di cancellare gli aggiornamenti in-app quando il programma cambia.

Quanto costa Flighty

Ricordiamo che Flighty è una delle app che sfrutta la Dynamic Island ed è disponibile sull'App Store gratuitamente, mentre se si vuole accedere a funzionalità avanzate bisogna passare alla versione PRO da 3,99 euro a settimana, 6,99 euro al mese o 49,99 euro l'anno. La versione PRO è inclusa nel primo volo. Ecco alcune delle funzioni della versione PRO: Vedi perché il tuo volo è in ritardo

Avvisi push più veloci del settore

25 ore dov'è il mio aereo

Attività dal vivo

Dati in tempo reale anche sul wifi dell'aereo solo messaggio

Widget della schermata di blocco dal vivo

Avvisi di ritardo FAA di livello pilota

Ripercazione illimitata dei voli passati

Previsioni di ritardo

Previsioni di arrivo

Sincronizzazione TripIt

Sincronizzazione del calendario

Inoltro e-mail

Complicazioni di Apple Watch

Numero di coda

Orari dei taxi

