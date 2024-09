Cosa aspettarsi da iOS 18.2? Hearing Protection per noi, sempre più Apple Intelligence per gli altri

Apple sta già lavorando a iOS 18.2, ma cosa aspettarsi dal nuovo sistema operativo della mela? Se infatti alla presentazione dei nuovi iPhone 16, AirPods e Apple Watch Apple ha annunciato la data di rilascio di iOS 18, il 16 settembre, sappiamo che solo con iOS 18.1 arriverà Apple Intelligence (almeno negli Stati Uniti). La versione successiva dovrebbe portare alcune migliorie, ecco quali e quando arriverà.

Cosa aspettarsi da iOS 18.2

Apple sta testando internamente iOS 18.2 da almeno alcuni mesi, e MacRumors ha potuto fare delle previsioni in base a prove della versione software nei registri di analisi del loro sito web. In Europa, Hearing Protection e altre piccole novità Durante la presentazione dei nuovi AirPods, Apple ha annunciato nuove funzionalità di protezione dell'udito, test dell'udito e apparecchi acustici che saranno disponibili sugli AirPods Pro 2 a partire da "questo autunno" in più di 100 Paesi e regioni. Hearing Protection, attiva di default, permette di non superare certi livelli di volume, evitando di causare problemi a lungo termine. Hearing Test permette di effettuare un vero e proprio test dell'udito e avere un'analisi delle prestazioni di ascolto. Tramite l'app Salute, è possibile ascoltare dei suoni a diverse tonalità e controllare quanto si riesce a sentire. A fine test si avrà un grafico che ci darà un'informazione su eventuali problemi uditivi Secondo MacRumors, la funzione dovrebbe arrivare in iOS 18.2 in quanto non è ancora inclusa nell'ultima beta per sviluppatori di iOS 18.1. Inoltre iOS 18.2 probabilmente includerà nuove funzionalità come categorie di transazioni, aggiornamenti e promozioni nell'app Mail, e il supporto ai robot aspirapolvere nell'app Casa. Sempre più Apple Intelligence Da noi non arriverà a breve, ma se negli Stati Uniti Apple Intelligence sarà incluso in iOS 18.1, con iOS 18.2 si espanderà e riceverà nuove funzioni. Per quanto riguarda l'espansione, la nuova suite di funzioni IA di Apple dovrebbe arrivare in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito. Le funzioni saranno ulteriormente arricchite. In iOS 18.1 Apple Intelligence include Writing Tools per la correzione di bozze del testo, riepiloghi di notifica, risposte suggerite nell'app Messaggi, la possibilità di registrare e trascrivere le chiamate telefoniche e un nuovo strumento chiamato Clean Up nell'app Foto che può rimuovere rapidamente gli oggetti da una foto.

Con iOS 18.2 dovrebbero arrivare finalmente Image Playground, per la generazione di immagini, e Genmoji, per la generazione di emoji personalizzate. Con Image Playground gli utenti potranno creare un'immagine completamente nuova basata su una descrizione, concetti suggeriti e persino una persona dalla libreria di Foto. Si potrà regolare lo stile e apportare modifiche in base a una chat di Messaggi, alla bacheca Freeform o a una diapositiva in Keynote. Con Genmoji si potranno creare nuove emoji dalla tastiera o dalla libreria foto da abbinare a qualsiasi conversazione. Non solo, ma Apple ha detto che l'integrazione di ChatGPT in Siri arriverà entro la fine dell'anno quindi probabilmente con iOS 18.2. Questa funzione permetterà, con il permesso dell'utente, di ottenere risposte da ChatGPT direttamente da Siri. ChatGPT sarà anche un'opzione per la funzione Writing Tools a livello di sistema di Apple, consentendo agli utenti di generare testo e immagini. Apple ha detto che ChatGPT sarà alimentato dall'ultimo modello GPT-4o di OpenAI sulle sue piattaforme. Gli utenti di iPhone, iPad e Mac saranno in grado di utilizzare ChatGPT gratuitamente, senza creare un account, e gli abbonati ChatGPT Plus saranno in grado di collegare i loro account per accedere alle funzionalità a pagamento su questi dispositivi. Apple ha detto che OpenAI non memorizzerà le richieste ChatGPT effettuate dai suoi dispositivi e ha detto che gli indirizzi IP degli utenti saranno oscurati.

Quando arriverà iOS 18.2

iOS 18.2 sarà probabilmente rilasciato a dicembre, come avvenuto iOS 15.2, iOS 16.2 e iOS 17.2. Inoltre, a supporto di questa ipotesi, Apple ha detto che renderà Apple Intelligence disponibile in inglese localizzato in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito proprio in quel periodo.

Scoprite di più sugli iPhone