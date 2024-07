Previsioni Meteo 2.0: la rivoluzione inizia da Google AI, addio previsioni sbagliate a breve o lungo termine

I sistemi di previsione attuali si basano tipicamente sui modelli generali della circolazione (GCM, General Circulation Models), programmi che utilizzano la fisica per simulare le variazioni di stato negli oceani e nell'atmosfera e prevedere come potrebbero influenzare il clima e il meteo. Tuttavia, i GCM richiedono molta potenza di calcolo, e i progressi nel machine learning stanno iniziando a offrire un'alternativa più efficiente. "Abbiamo terabyte o petabyte di dati meteorologici storici", afferma Hoyer. "Imparando da questi schemi, possiamo costruire modelli migliori".

Esistono già dei modelli di previsione basati sul machine learning, come Pangu-Weather sviluppato da Huawei, e GraphCast di DeepMind sviluppato in quel di Londra. I modelli in questione hanno livelli di accuratezza simili ai Modelli Generali della Circolazione, peccato però che non siano poi così precisi con le proiezioni climatiche a lungo termine.

Il modello sviluppato dal team di Google fa di più che sfruttare solo i dati pregressi, integrando la fisica nel proprio modello.

Da una parte ci sono modelli, come il GCM, che usano solo fisica e matematica. Dall'altra ci sono modelli più recenti che sfruttano solo il machine learning. "Il problema degli approcci puramente basati sul machine learning è che si allenano solo su dati vecchi" ha affermato Scott Hosking in un articolo apparso su Nature in questioni giorni. "Il clima cambia continuamente, stiamo andando verso l'ignoto, quindi i nostri modelli di machine learning devono poter estrapolare informazioni anche dall'ignoto. Integrando la fisica nel modello, possiamo garantire che i nostri modelli siano fisicamente vincolati, e che quindi non possano produrre previsioni irrealistiche.". Ed è da queste considerazioni che nasce il modello NeuralGCM, un evoluzione di quello "vecchio" che sfrutta appunto anche IA e machine learning insieme alla fisica.