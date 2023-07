I prezzi su Amazon sono una gran confusione al momento: facciamo chiarezza

I prezzi dei negozi sono cambiati per sempre pochi giorni fa, in seguito all'entrata in vigore della Direttiva Omnibus. I commercianti dovranno infatti mostrare il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, a fianco di quello attuale, qualora volessero indicare una qualche percentuale di sconto. In questo modo il cliente potrà rendersi subito conto della validità o meno dell'offerta in questione. In alternativa è sempre possibile non mostrare alcun tipo di raffronto, e pubblicare sull'etichetta del prodotto solo il prezzo del momento, solo che in questo modo esso apparirà meno allettante. Il problema è che su Amazon (e senz'altro anche altrove) regna ancora parecchia confusione per l'acquirente: vediamo alcuni esempi per chiarire meglio.

Il prezzo consigliato

Partiamo da questa ottima offerta sull'HP Victus 16. 799€ per un portatile simile sono effettivamente pochi, sia in rapporto all'hardware, che al prezzo medio cui è stato proposto in passato, solo che quest'ultimo non è evidente dall'annuncio, ma lo diventa solo usando software di terze parti per vedere l'andamento dei prezzi su Amazon col passare del tempo. Scopriamo così che il laptop era da un mese e mezzo fisso sugli 899€ e che solo negli ultimi giorni è sceso di altri 100€. È insomma una buona offerta, ma non per via del -45% di sconto indicato da Amazon, che non è calcolato in rapporto al prezzo minimo degli ultimi 30 giorni, come da direttiva Omnibus, ma a un ipotetico "prezzo consigliato", che è, come spiega Amazon, "il prezzo che viene fornito da un produttore, fornitore o venditore". Ma perché Amazon non si adegua alla nuova norma? Bè, il colosso dell'e-commerce in realtà lo fa, ma solo in parte. Il prodotto di cui sopra, secondo Amazon, non è un'offerta, ma solo un annuncio come gli altri, e quello attuato dallo store è un mero confronto del prezzo attuale con quello in pratica di listino. Negli annunci di riduzione di prezzo invece, come le offerte a tempo limitato, viene effettivamente mostrato il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, e c'è anche una chiara indicazione di "offerta". Il problema è che così facendo per l'utente è tutto più complicato.

Il prezzo più basso recente

In questo secondo esempio il prezzo barrato è il "prezzo più basso recente", e non quello consigliato, come nel caso sopra. 519€ è quindi il prezzo più basso dell'ultimo mese, e l'8% di sconto si riferisce a esso: per quanto sia meno eclatante del -45% del portatile di HP, è anche più veritiero. In più è chiaramente indicato dal bollino rosso che questa è un'offerta. Quest'ultima è insomma un po' la giustificazione di Amazon per distinguere queste due tipologie di prodotto, e quindi due modi diversi di presentare il prezzo di vendita. Spetta però all'utente stare attento, e leggere bene se lo sconto si riferisce al prezzo consigliato (e quindi è facilmente ingannevole) o al prezzo più basso recente.

Attenzione però, perché anche il prezzo degli ultimi 30 giorni potrebbe non essere così indicativo. Sempre nel caso del portatile di Acer, se ci avvaliamo di uno strumento come Keepa (cui abbiamo accennato sopra), possiamo constatare che a fine aprile il suo prezzo era di 449€; e a inizio anno era ancora più basso. Anche la direttiva Omnibus, laddove correttamente applicata, non mette insomma del tutto al riparo dalle mezze offerte, che solo uno storico più ampio dei prezzi può farvi notare. Sta come sempre all'utente informarsi e "scandagliare" ogni singolo prodotto, per quanto sia un processo che richiede ovviamente un certo tempo. Ma non finisce del tutto qui.

I coupon

Prendiamo come ultimo esempio questa friggitrice ad aria, il cui prezzo non sembra particolarmente invitante. Non c'è scritto offerta, non ci sono paragoni, sembra un prezzo ordinario. Anche andando a vedere su Keepa ci accorgiamo che il suo prezzo è sempre stato questo, quindi apparentemente non si tratta di un'offerta... ma in realtà lo è! C'è infatti la possibilità di applicare un coupon sconto del 40% cliccando sull'omonima voce, portando il prezzo finale, al momento dell'ordine, a soli 53,99€ (vedi screenshot sotto). In pratica anche questa avrebbe potuto essere un'offerta come la precedente, ma Amazon ha deciso di presentarla in modo diverso. Ancora una volta deve essere l'utente a saperla leggere bene, in questo caso in cerca di una vera offerta laddove non sembra esserci. E a proposito di buoni sconto, visto che tra poco ci sarà il Prime Day, vi ricordiamo quelli già attivi, che potrete sfruttare fin da ora.

A dispetto insomma di una Direttiva Omnibus che voleva semplificare la vita all'acquirente, per ora le cose sono abbastanza complicate, e anzi rischiano di esserlo ancora più di prima. Speriamo quantomeno di aver chiarito un po' di dubbi. Lo spazio dei commenti è come sempre aperto a ogni vostra domanda. Piccola curiosità: l'immagine di apertura è stata generata da una IA, Lexica nello specifico.