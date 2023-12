Svelati i presunti prezzi in Europa di Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+

Xiaomi ha lanciato in Cina, nel mese di settembre, la nuova serie di smartphone Redmi Note 13. La gamma include Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+. A riguardo, sembrerebbe che si stia avvicinando anche il lancio globale dei dispositivi, con vari siti di certificazione che certificano questa notizia. In particolare, Note 13 Pro (che in alcuni mercati potrebbe chiamarsi Poco X6), ha ricevuto la certificazione CEE, segnale che il lancio europeo è imminente.

Entrando nei dettagli, Appuals ha evidenziato che Xiaomi lancerà i due smartphone in Europa senza cambiarne il nome e li proporrà in tre colorazioni: nero, bianco e bianco. Le due varianti premium avranno 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. I restanti tagli di memoria dovrebbero debuttare più tardi. Passando ai prezzi, Redmi Note 13 Pro potrebbe costare circa 450 euro, mentre la variante Pro+ costerebbe intorno ai 500 euro. Considerando i prezzi cinesi, si tratta di un aumento piuttosto importante.

Nel Paese asiatico, infatti, Redmi Note 13 Pro 12 GB + 512 GB costa 1.999 yuan (circa 256 euro), mentre Redmi Note 13 Pro+ 12 GB + 512 GB costa 2.199 yuan (circa 282 euro).